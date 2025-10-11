El PP reta a Sánchez a explicar en el Senado el origen de los sobres del PSOE: Debe elegir entre colaborar o la Justicia

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deberá explicar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado "el origen" del dinero que se "distribuía en sobres" en Ferraz. Tras asegurar que cada día hay "más indicios que demuestran" que "llegaron al Gobierno para enriquecerse a través de mordidas", ha señalado que deberá "elegir entre colaborar" o que "la Justicia le ponga delante de los hechos".

Gamarra ha resaltado que, más de una semana después de conocerse el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) --que localiza pagos en metálico del PSOE sin "respaldo documental"-- siguen "sin explicaciones" de esa información, máxime cuando ese documento "ha provocado que el propio magistrado del Tribunal Supremo cite a declarar de nuevo" al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

"Ferraz la única contestación que tiene es el silencio y es tan fácil como que muestren los extractos bancarios para justificar el origen de ese dinero en efectivo que había en la sede de Ferraz", ha declarado en una entrevista en el programa Parlamento de 'RNE', que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntada por qué el PP ha decidido citar ahora a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' y no antes, Gamarra lo ha justificado en ese informe de la UCO que, a su juicio, hace necesario que Sánchez y el PSOE ofrezcan explicaciones de "toda la corrupción que se va conociendo" desde su llegada al Gobierno.

Gamarra ha indicado que ya cuentan "incluso" con "documentos sonoros" que demuestran que quien decía en aquella moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy que "llegaba para luchar contra la corrupción lo que quería era llegar al poder para establecer una corrupción sistémica y enriquecerse desde el minuto uno".

Ante el hecho de que desde el Gobierno acusen al PP de buscar estirar la corrupción por el auge de Vox en las encuestas, Gamarra ha replicado que "el gran problema que tiene España es que la corrupción de Pedro Sánchez se estira sola" ante las investigaciones abiertas en los juzgados que afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del jefe del Ejecutivo.

En este sentido, ha reiterado que "cada día hay más información, más evidencias y más indicios que demuestran que desde el primer día llegaron al Gobierno para enriquecerse a través de mordidas". Además, ha dicho que el PSOE ha trasladado a los ciudadanos durante "décadas" que quería luchar contra la prostitución cuando luego "han colocado a sueldo de todos los españoles a prostitutas".

SÁNCHEZ, OBLIGADO A DECIR LA VERDAD

Gamarra ha subrayado que el presidente del Gobierno "está obligado a decir la verdad" en la comisión del Senado, si bien ha afirmado que "decir la verdad es incompatible con Pedro Sánchez", algo que, a su juicio, saben "todos los españoles, especialmente esos votantes a los que les ha mentido tantas veces". En este punto, ha señalado que el propio Código Penal recuerda que no puede mentir. "Por lo tanto, esperemos que diga la verdad de todo lo que sabe. Nadie se puede creer que él fuera en un coche desde el inicio de toda su carrera política con tres personas, las cuales están siendo investigadas judicialmente y una de las cuales está en la cárcel y él no supiera nada y no se enterara absolutamente de nada", ha exclamado.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha señalado que "está claro" que Sánchez "lo sabía ya todo y lo tapó". "No es que se enterara, es que desde el primer momento ha estado al corriente absolutamente de todo lo que pasaba", ha manifestado.

"ORIGEN INCIERTO" DEL DINERO EN METÁLICO

Por todo ello, ha resaltado que Sánchez tiene que "dar explicaciones también sobre ese origen del dinero en efectivo" que han conocido que "se distribuía en sobres en el Partido Socialista", dado que, según ha dicho, "el propio informe de la UCO lo que recoge es que el origen es incierto".

Gamarra ha preguntado por qué el PSOE no ha enseñado aún "los extractos bancarios para demostrar que ese dinero que tenía en efectivo en cajones" proviene de cuentas bancarias. "¿O es que acaso va a ser cierto lo que alguna empresaria ha declarado en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional sobre las entregas de dinero en efectivo en bolsas en la sede de Ferraz?", ha interpelado.

Asimismo, ha subrayado que Sánchez debe dar explicaciones en esa comparecencia de las contrataciones públicas, "qué pasó durante la pandemia" y por qué nombró a Ábalos y luego a Cerdán secretarios de Organización del PSOE.

"LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A SABER LA VERDAD"

Al ser preguntada si teme que Sánchez acuda a la comisión pero no quiera declarar alegando que los asuntos están judicializados, Gamarra ha señalado que "tiene la obligación de dar una explicación a los españoles".

"Los españoles tienen derecho a saber la verdad. Y la verdad se va a saber", ha garantizado, para añadir que Sánchez debe elegir "el camino" de informar él a los españoles y colaborar con la Justicia o, por el contrario, que sea la Justicia "quien le ponga delante de los hechos que él bien conoce en estos momentos".

En cuanto a si el PP no descarta citar también a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en la comisión del Senado, Gamarra ha indicado que "lo más importante en este momento" es que vaya el jefe del Ejecutivo. "Al final en los asuntos que afectan a su mujer el cargo público es Pedro Sánchez. Por tanto, quién tiene que dar explicaciones es él", ha aseverado, para sentenciar que "él sabrá si él quiere darlas o si no quiere darlas".

CRITICA EL SILENCIO DE LOS SOCIOS

La exsecretaria general del PP ha criticado duramente el silencio de los socios de Sánchez, a los que ha reprochado que durante "toda esta semana" no hayan dicho "ni una sola palabra en relación a la presunta financiación ilegal del Partido Socialista".

"Ninguno de los socios, ninguno, ha pedido una sola explicación al PSOE en relación con el origen de esas cantidades de dinero en efectivo que maneja en su sede", ha apostillado.

Así, ha asegurado que los propios socios decían que una las "líneas rojas" era la financiación irregular y, sin embargo, "cuando aparecen indicios de dinero en efectivo que vulneran además las propias leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados para luchar contra el blanqueo de capitales, el silencio se hace protagonista de la crónica política".

Gamarra ha afirmado que el silencio de los socios "los convierte en cómplices".

"Ellos sabrán, porque la corrupción no solo en estos momentos está manchando a aquel que la ha ejercido y que ha sido autor de la misma sino también a aquellos que son los propios cómplices o los colaboradores necesarios".