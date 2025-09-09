El PP reta a Sánchez a ir a las urnas o someterse a una cuestión de confianza si no aprueba la reducción de jornada
MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra,
ha asegurado que si el Gobierno de Pedro Sánchez no logra aprobar
este miércoles en el Pleno del Congreso el proyecto de ley para
reducir la jornada laboral a 37,5 horas debería someterse a una
cuestión de confianza o convocar elecciones generales. En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press,
Gamarra ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Francia, donde el
primer ministro, François Bayrou, "ante su incapacidad de poder sacar
adelante iniciativas" y "su proyecto de gobierno", "se somete a las
Cortes y a partir de ahí dimite". El primer ministro francés no
superó este lunes la cuestión de confianza que él mismo había
solicitado. Gamarra ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez abre el curso
político con una ley para reducir la jornada laboral que "no puede
ser aprobada porque no tiene respaldo parlamentario". Junts ya ha
confirmado al Ministerio de Trabajo su rechazo a la rebaja de la
jornada y mantiene su enmienda a la totalidad.
"Y en democracia, un Gobierno serio cuando no tiene el respaldo para
poder gobernar, lo que hace es convocar elecciones o someterse a una
cuestión de confianza", ha enfatizado la vicesecretaria de
Regeneración Institucional del PP.
CRITICA QUE SE ESTÉ "NORMALIZANDO" PERDER VOTACIONES
Según la dirigente del PP, en España están "normalizando" que el
Ejecutivo "pierda las votaciones como si esto fuera un partido de
fútbol" cuando, a su juicio, "lo que demuestra esto es que no tiene
capacidad de gobernar" y que Pedro Sánchez "está resistiendo en el
poder". Gamarra ha afirmado que España "lo que necesita es un Gobierno con un
respaldo parlamentario suficiente para poder avanzar" y ha criticado
de nuevo que el jefe del Ejecutivo se dedique a "resistir porque
necesita el poder para defenderse de todos los asuntos de corrupción
que le asedian". En este sentido, ha recordado que el PP defenderá este miércoles en
el Congreso la enmienda a la totalidad que ha presentado contra el
proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, dado que, a su
entender, lo que deberían hablar es de "la necesidad de mejorar la
productividad" en España, que "ha caído un 1,6%" desde que Pedro
Sánchez es presidente del Gobierno".
DEBE ACORDARSE EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL
Tras asegurar que este tipo de medidas "deben acordarse en el marco
del diálogo social", Gamarra ha defendido también medidas de
conciliación y ha aludido a la ley sobre este asunto que presentó el
PP y que el PSOE ha "parado". Se trata, ha proseguido, de impulsar medidas que "no penalicen a los
autónomos, a las pequeñas empresas que quieren seguir contratando,
que quieren seguir creando empleo y a las que esta ley que quiere
imponer realmente los machaca y pone incluso en riesgo la pervivencia
de esas pequeñas y medianas empresas".
