El PP reta a Sánchez a ir a las urnas o someterse a una cuestión de confianza si no aprueba la reducción de jornada

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra,

ha asegurado que si el Gobierno de Pedro Sánchez no logra aprobar

este miércoles en el Pleno del Congreso el proyecto de ley para

reducir la jornada laboral a 37,5 horas debería someterse a una

cuestión de confianza o convocar elecciones generales. En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press,

Gamarra ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Francia, donde el

primer ministro, François Bayrou, "ante su incapacidad de poder sacar

adelante iniciativas" y "su proyecto de gobierno", "se somete a las

Cortes y a partir de ahí dimite". El primer ministro francés no

superó este lunes la cuestión de confianza que él mismo había

solicitado. Gamarra ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez abre el curso

político con una ley para reducir la jornada laboral que "no puede

ser aprobada porque no tiene respaldo parlamentario". Junts ya ha

confirmado al Ministerio de Trabajo su rechazo a la rebaja de la

jornada y mantiene su enmienda a la totalidad.

"Y en democracia, un Gobierno serio cuando no tiene el respaldo para

poder gobernar, lo que hace es convocar elecciones o someterse a una

cuestión de confianza", ha enfatizado la vicesecretaria de

Regeneración Institucional del PP.

CRITICA QUE SE ESTÉ "NORMALIZANDO" PERDER VOTACIONES

Según la dirigente del PP, en España están "normalizando" que el

Ejecutivo "pierda las votaciones como si esto fuera un partido de

fútbol" cuando, a su juicio, "lo que demuestra esto es que no tiene

capacidad de gobernar" y que Pedro Sánchez "está resistiendo en el

poder". Gamarra ha afirmado que España "lo que necesita es un Gobierno con un

respaldo parlamentario suficiente para poder avanzar" y ha criticado

de nuevo que el jefe del Ejecutivo se dedique a "resistir porque

necesita el poder para defenderse de todos los asuntos de corrupción

que le asedian". En este sentido, ha recordado que el PP defenderá este miércoles en

el Congreso la enmienda a la totalidad que ha presentado contra el

proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, dado que, a su

entender, lo que deberían hablar es de "la necesidad de mejorar la

productividad" en España, que "ha caído un 1,6%" desde que Pedro

Sánchez es presidente del Gobierno".

DEBE ACORDARSE EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL

Tras asegurar que este tipo de medidas "deben acordarse en el marco

del diálogo social", Gamarra ha defendido también medidas de

conciliación y ha aludido a la ley sobre este asunto que presentó el

PP y que el PSOE ha "parado". Se trata, ha proseguido, de impulsar medidas que "no penalicen a los

autónomos, a las pequeñas empresas que quieren seguir contratando,

que quieren seguir creando empleo y a las que esta ley que quiere

imponer realmente los machaca y pone incluso en riesgo la pervivencia

de esas pequeñas y medianas empresas".