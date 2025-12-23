El PP subraya que los extremeños han pedido un gobierno de la derecha encabezado por Guardiola y emplaza a Vox a pactar

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el mensaje "claro" de las elecciones autonómicas de Extremadura es que los ciudadanos quieren un "gobierno de la derecha" encabezado por la candidata 'popular', María Guardiola, y ha emplazado a Vox a llegar a un acuerdo porque "los extremeños no entenderían otra cosa".

Según ha explicado, "la lectura correcta" de las elecciones es que el 60% de los extremeños, la suma de PP y Vox, "quieren un Gobierno liderado por María Guardiola y que gobierne la derecha, no la izquierda".

"Creo que eso es evidente y, por lo tanto, lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo, porque eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños, que estaban contentos con el Gobierno de María Guardiola y que quieren más", ha dicho a los de Santiago Abascal.

Muñoz dice que no le da "ningún miedo" pactar con Vox, pues de hecho ha recordado que la legislatura extremeña empezó con un Gobierno de coalición hasta que los de Abascal decidieron unilateralmente abandonar todos los ejecutivos autonómicos. Y ahora los extremeños han pedido que repita María Guardiola, otorgándole un 43%, un porcentaje que en comunidades como Andalucía supondría una mayoría absoluta.

TRES A UNO

Desconoce si Vox pedirá estar en el nuevo Gobierno, aunque los ve "muy cómodos" fuera de los Ejecutivos. En todo caso, ha recordado cuál sería la proporción adecuada para ese acuerdo: "De cada cuatro votantes (que quieren que gobierne la derecha), alrededor de tres han votado a María Guardiola y uno a Vox", ha deslizado.

Y lo que no se cree es la abstención del PSOE, idea que sugirió el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues recuerda que el PSOE no la ha ofrecido. "En el PSOE ya le han dicho que de eso, nada --ha apostillado--. Están decididos a cavar la fosa".

Además, considera que "es muy difícil pactar nada con PSOE de Sánchez, que está bunkerizado y no es capaz de sacar ninguna ley, ni de traer unos presupuestos, que sí es capaz de poner al frente de candidaturas a personas procesadas y de atacar al Poder Judicial, que levanta muros contra españoles y alienta el odio contra el que piensa diferente".