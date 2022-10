El PP suspende las negociaciones con el Gobierno para renovar el CGPJ

Feijóo toma la decisión después de que Sánchez le confirmara en una conversación telefónica la reforma del delito de sedición

MADRID, 27 Oct. 2022 (Europa Press) -

El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.

Así lo ha informado el PP en un comunicado después de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, haya mantenido una conversación telefónica con Sánchez para actualizar el estado de las conversaciones para la renovación de los órganos pendientes y en la que, han explicado los 'populares', el presidente del Gobierno le confirmó la reforma del delito de sedición.

En la conversación, según el PP, Feijóo ha criticado que el jefe del Ejecutivo anunciara "erróneamente" que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueves "estaba hecho" mientras que todavía estaban abiertos "varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular". En rueda de prensa, Sánchez adelantó este jueves que el acuerdo sobre el CGPJ "está listo" a falta de que PP "diga sí".

En concreto, el PP ha señalado que Sánchez confirmó a Feijóo la intención de que en su agenda legislativa iba a incluir la reforma del delito de sedición en el Código Penal y que, en consecuencia, "no va a renunciar a su modificación" pese a "las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno", según los 'populares'.

En este punto, Feijóo le trasladó "su extrañeza" ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. "El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación", ha insistido el PP.

Tras la confirmación en palabras del propio Sánchez, el presidente del PP tomó la decisión de suspender las negociaciones con el Gobierno para renovar el CGPJ. El PP señala que la suspensión seguirá "a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional".

En este sentido, Feijóo también ha ofrecido a Sánchez "abordar juntos" cualquier reforma del Código Penal "que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal", algo que ya prometió el presidente del Gobierno en la última campaña electoral, según ha recordado el PP.

A juicio de los 'populares', es "una incongruencia insalvable" pactar "el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo", en referencias a las formaciones independentistas. "Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", ha criticado el PP.

En este punto, desde la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo han señalado que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición "actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir". "El único propósito del PSOE con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo", han asegurado.

"exigencias del independentismo"

Así, el PP cree que la decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal "en este momento" sólo "puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno".

"El Partido Popular es un partido de Estado, que antepone el interés general a cualquier interés personal o partidista", ha destacado el comunicado, que ha criticado las formas en las que Sánchez anunció "de forma solemne" un acuerdo "que todavía no existe" y "modificar oralmente y en los medios un criterio manifestado de forma contraria durante las negociaciones". "Confirmar que el Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo no es aceptable", ha indicado.

El principal partido de la oposición ha destacado que no pueden seguir avanzando en las negociaciones "mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo". Por último, ha concluido el comunicado señalando que el PP "sigue a disposición" del presidente del Gobierno.

Una reunión sánchez-feijóo y tres semanas de negociación

La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, el pasado 9 de octubre --un mes después de que amenazara con irse si no había avances tangibles para renovar un CGPJ que lleva casi cuatro años caducado--, fue el punto de inflexión para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión en aras de pactar un acuerdo para desbloquear el órgano de los jueces.

El cónclave en el Palacio de la Moncloa el 10 de octubre finalizó después de tres horas reunidos donde también se sumaron el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons.

Tras la reunión, ambos aseguraron que se avanzó para abordar la renovación del CGPJ y del TC con un "nuevo marco" que profundice en criterios de "independencia" y Bolaños aseguró que se había acordado dar un "último intento" a la negociación para dar una solución rápida al relevo del CGPJ.

Sin embargo, el rumbo de las negociaciones se ha visto truncado a raíz de las declaraciones de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha anunciado este jueves desde la tribuna del Congreso, en respuesta a ERC, el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos.

Pese a su rectificación posterior en la que ha matizado que el Ejecutivo no llevará a la Cámara Baja una reforma del Código penal para reformar, entre otros, el delito de sedición, mientras no exista una mayoría para poder aprobarla.

Sin embargo, este mismo jueves el presidente del Ejecutivo se ha reafirmado en su voluntad de proceder a reformar el delito de sedición, y lo ha separado de la negociación que estaba en curso con el PP para la renovación del CGPJ, cuyo acuerdo ha dicho que está a falta de que los 'populares' digan sí.

Desde Pretoria, donde se encuentra de visita oficial, ha dejado claro que una cosa es "la agenda legislativa", en la que ha enmarcado la intención del Gobierno de reformar la sedición, y otra el cumplimiento de la Constitución, lo que incluye la renovación del CGPJ. Por la tarde, tras una conversión telefónica entre ambos líderes, el PP ha decidido suspender las negociaciones.

Europa Press