El PP trabaja en una propuesta para poner a los 'lobbies' bajo control de un órgano independiente, no afín al Gobierno

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El PP está trabajando en una propuesta para regular la actividad de los grupos de interés, tanto en sus relaciones con el poder Ejecutivo como con el Legislativo, y ya avanza que, además de la creación de un registro de 'lobbies', incluirá la de un órgano "independiente" para controlar su labor porque considera que esa tarea no se puede dejar en manos de personas nombradas por el Gobierno. "El Gobierno quiere dejar en manos del propio Gobierno el control de todo ello y nosotros, y menos cuando hablamos de este Gobierno, aspiramos a que sea un organismo independiente que tenga que afrontar todo esto", ha explicado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista concedida a Europa Press. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años instando a España a regular la labor de los grupos de influencia, un asunto del que se ha vuelto a hablar estos días a raíz de la investigación al exministro 'popular' Cristóbal Montoro y gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda. Un juez de Tarragona ha imputado a Montoro y otras 27 personas como parte de un entramado "cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico", a través de presunto cobro de mordidas o de reformas fiscales favorables impulsadas por el departamento del exministro. La sospecha es que habría beneficiado a empresas gasistas, constructoras o del sector de juego que, a su vez, habrían realizado pagos a Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro antes de ser nombrado ministro de Rajoy, que actuaba como 'lobby'. CONTROL DE LA HUELLA LEGISLATIVA La dirigente 'popular' ha avanzado que en el texto que preparan detallarán también cómo controlar lo que se conoce como "huella legislativa", es decir todos los cambios que sufre una ley desde su primera redacción hasta el texto que acaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Congreso ya aceptó tramitar en marzo, con la abstención del PP, un proyecto de ley sobre esta materia y, en paralelo el Grupo Socialista tiene registrada una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara para regular el papel de los lobbies en la institución. Gamarra defiende que ambas regulaciones deben ser "simétricas". "¿Es necesario que se haga? Sí, es un compromiso que tiene asumido el PP. ¿Pero difiere del planteamiento que hace el Gobierno? Sin duda, porque el Gobierno sólo quiere regular la actividad en el marco del poder Ejecutivo y además quiere dejar en manos del propio Gobierno el control de todo ello y nosotros aspiramos a que, evidentemente, y menos cuando hablamos de este Gobierno, sea un organismo independiente que tenga que afrontar todo ello", ha subrayado Gamarra. SIN INDEMNIZACIÓN DEL CONGRESO SI ERES CORRUPTO Además, el PP está analizando qué hacer con las indemnizaciones a las que tienen derecho los diputados que dejan su escaño —siempre que hayan ejercido un mínimo de dos años— en el caso de quienes renuncian al acta por estar siendo investigados por corrupción. Hace unas semanas los populares pidieron a la Mesa del Congreso que negara esta suerte de finiquito al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que está en prisión preventiva e investigado por presuntamente formar parte de una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. "Deben de existir una serie de medidas y de mecanismos que garanticen que quien hoy esté en la cárcel no reciba una indemnización de todos los españoles. Es absolutamente contradictorio y cuando las cosas son contrarias al sentido común significa que no son correctas y deben reenfocarse", ha indicado Gamarra. NOMBRAR GENTE "HONRADA" También ha abogado por incrementar los controles en la administración tanto entre los funcionarios como entre los cargos políticos. A su juicio, "lo importante es establecer controles y sobre todo nombrar a la gente que sea honrada". "Lo que se está constatando es que cuando hablamos de esta trama, de esta organización criminal que ha tenido como cabecillas a los números dos de Pedro Sánchez, estamos hablando de que todos los nombramientos parten de una estructura que era corrupta desde el inicio", ha enfatizado, situando ese inicio en las primarias que auparon a Sánchez a la Secretaría General del PSOE para luego llegar al Gobierno a través de una moción de censura a Mariano Rajoy. "Hemos podido constatar que apenas 18 días después de la moción de censura que defendió el señor Ábalos haciendo un llamamiento a la lucha contra la corrupción, la corrupción empezaba a desplegarse desde el Ministerio de Fomento. Eso significa que ya venía practicándose desde antes y que el único objetivo de esa moción de censura que se fundamentó en la lucha contra la corrupción era corromperse", ha recalcado. Otro de los asuntos relativos a la regeneración y lucha contra la corrupción a los que se ha referido la dirigente popular son los "excesivos nombramientos de asesores y de personal de confianza", o el "nombramiento de personas que luego se dedican a otra función", como el caso de la asesora de Moncloa que, según sus palabras, "asesoraba profesionalmente" a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. TRAYECTORIA "LIMPIA E IMPOLUTA" DE FEIJÓO Después de la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por crear una red de influencias para beneficiar a empresas gasísticas cuando era ministro, Gamarra ha subrayado que el PP ha sido "claro" al asegurar que "se investigue todo aquello que se tenga que investigar y a todo aquel que se tenga que investigar". Al ser preguntada si cree que el expresidente Mariano Rajoy o el anterior Gobierno del PP debería dar explicaciones por este caso, Gamarra ha señalado que "en el marco de sumario es en el que se está desarrollando esa investigación". "Creo que hay una investigación judicial y policial y por tanto nosotros respetamos esas investigaciones", ha apostillado. En cuanto a si teme que las revelaciones del 'caso Montoro' puedan desmovilizar al electorado del PP, Gamarra ha recalcado que el electorado de su partido "tiene puesta la esperanza en Feijóo para que pueda tomar el timón de este país y devolverle la esperanza". "Alberto Núñez Feijóo no es un recién llegado a la actividad pública y a las responsabilidades políticas sino que ha estado durante toda su vida ejerciendo el servicio público y hablamos de 30 años donde se puede comprobar que su trayectoria es absolutamente limpia e impoluta de ningún atisbo de corrupción", ha afirmado, para añadir que es "la referencia y la garantía de la confianza que pueden tener los españoles y los votantes del PP".