El PP, tras la renuncia del fiscal general: "Cuando cesas por imperativo legal no abandonas, te expulsan por delinquir"

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Partido Popular ha asegurado este lunes, tras conocerse la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que cuando se cesa por "imperativo legal no abandonas" sino que te "echan" y te "expulsan por delinquir".

En concreto, el fiscal general del Estado ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el pasado 20 de noviembre fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", dice en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

GUERRITA FUE "MÁS HONESTO" AL DECIR: "NO ME VOY, ME ECHAN"

Ante esa misiva, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, le ha replicado en su cuenta oficial de 'X': "Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir".

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien ha asegurado que el torero cordobés Rafael Guerra fue más honesto en su despedida de los ruedos en octubre de 1889 en la plaza de Zaragoza.

"Guerrita fue mucho más honesto que el fiscal general cuando dijo: 'No me voy, me echan'", ha afirmado Bendodo en un mensaje que ha publicado en la misma red social y que ha recogido Europa Press.

"PASÓ DE PERSEGUIR DELITOS A COMETERLOS"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Gobierno, Cuca Gamarra, ha señalado que el fiscal general "sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles". "Y pasó de perseguir delitos a cometerlos", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha indicado que García Ortiz "se resistió a dimitir por la protección de Sánchez y hoy se ve obligado a dejar el puesto". "El sanchismo ha vuelto a perder en su guerra contra el Estado de derecho", ha indicado en la misma red social.