El PP urge a Sánchez a explicar el origen del dinero en metálico en Ferraz y llamará al Senado a los gerentes del PSOE

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha urgido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar cuanto antes a los españoles el "origen" del dinero en metálico que circulaba por Ferraz y que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, ha anunciado que el Grupo Popular llamará a la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo' a los dos gerentes del PSOE y a las dos secretarias encargadas de entregar esas cantidades.

En concreto, el PP llamará a Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE, y a su sucesora en este cargo, Ana María Fuentes, para que expliquen "cómo han funcionado" en Ferraz siendo Sánchez secretario general del PSOE. Asimismo, citará a las dos secretarias, Celia Rodríguez y Covadonga Sanz, para que aclaren de por qué "guardaban ese dinero y cuál era el origen del mismo".

Gamarra ha preguntado "¿dónde están los extractos de cuentas bancarias que pueden justificar el origen del dinero en efectivo que el informe de la UCO ha puesto encima de la mesa?". "¿Dónde están las facturas que justifican las liquidaciones de gasto? ¿En qué caja guardan todo esto? Tienen muchas explicaciones que dar", ha aseverado.

Además, ha avisado a los socios de PSOE que no pueden seguir guardando silencio ante las informaciones sobre presunta corrupción que rodean al PSOE. De hecho, ha preguntado a la vicepresidenta Yolanda Díaz si "no tiene nada que decir" sobre el informe de la UCO. "Si callan, otorgan. Todo aquel que respalde a Sánchez está respaldando las mordidas", ha enfatizado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))