Gamarra dice que se está negociando la "impunidad" del expresidente catalán a cambio de que Sánchez sea presidente: "Esto es indigno"

MADRID, 5 Oct. 2023 (Europa Press) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este jueves al Gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez a aclarar cuanto antes si el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, se reunieron con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la embajada de Colombia en Bruselas para "ofrecerle la amnistía", algo que, según ha dicho, sería "indigno" y de "máxima gravedad".

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha asegurado que lo que se está "negociando" es encontrar "una solución" para que "un ciudadano se quede al margen de la ley y otro se quede de presidente del Gobierno de España", por lo que están hablando de la "impunidad de uno" a "cambio de la Presidencia del Gobierno de otro".

A renglón seguido, ha aludido a "informaciones que se han publicado que hacen referencia a que dos ministros en funciones del Gobierno de España" se reunieron "en la embajada de Colombia en Bruselas con un prófugo de la Justicia". El diario La Información ha recogido ese encuentro en un artículo de opinión que firma José Luis Roig bajo el título 'Las reuniones secretas en Bélgica y el pacto por la amnistía'.

"Estas informaciones exigen explicaciones por parte de ambos ministros del Gobierno de España. ¿Qué hacen dos ministros en funciones reuniéndose con un prófugo de la Justicia?", se ha preguntado, para añadir que "parece ser que no han ido a exigirle que vuelva a España" sino a "ofrecerle la amnistía a cambio de la Presidencia del Gobierno".

"no pueden reunirse con un prófugo si no es para traerlo a españa"

Según Gamarra, dos ministros en funciones hablan "en nombre de un Gobierno" y, por lo tanto, "no pueden reunirse con un prófugo de la Justicia si no es para traerlo y ponerlo a disposición judicial". "Y menos todavía pueden hacerlo en una embajada de otro país", ha resaltado.

Por eso, la 'número dos' del PP ha insistido en esa exigencia de explicaciones a ambos ministros para que aclaren si "esto es cierto, si se han reunido, sobre qué han tratado y, sobre todo, las explicaciones oportunas".

Es más, se ha preguntado si al reunirse con un prófugo de la Justicia que ha sido presidente de una comunidad en una embajada se le está reconociendo "la categoría de un país independiente", algo que ha calificado de "máxima gravedad".

"Por lo tanto exigimos hoy mismo explicaciones y si no las dan, pediremos las explicaciones en esta Cámara porque son un Gobierno en funciones y está sometido al control por parte de la oposición", ha avisado.

Se está "negociando con la igualdad" y con "la seguridad jurídica"

Gamarra ha denunciado que el PSOE está "negociando con la igualdad de los españoles ante la ley, con la seguridad jurídica y con el Código Penal", así como con el "prestigio" de las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial. "Esto es lo que está detrás de una amnistía", ha manifestado.

Además, ha criticado que el Gobierno no está pendiente de los problemas de los 48 millones de españoles relacionados con el crecimiento económico y social o la regeneración institucional sino que la agenda pública está centrada en las negociaciones sobre "un español que quiere volver" y otro "que se quiere quedar en el poder".

Gamarra ha recriminado a Sánchez sus palabras demandado "generosidad" en este momento y le ha recordado unas manifestaciones de su propia exvicepresidenta Carmen Calvo, "doctora en Derecho Constitucional", que decía que "uno puede ser generoso con su patrimonio, no con el patrimonio de todos los españoles". "Y diré más, con la dignidad de todos los españoles no puede decir alguien que seamos generosos, porque con eso no se debe jugar", ha enfatizado.

Pacto con junst para evitar la repetición electoral

Al ser preguntada por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo asegurando que se pactó con Vox en algunas CCAA para evitar la repetición electoral y si esas palabras son comparables con la decisión de Sánchez de buscar el apoyo de Junts para no ir de nuevo a las urnas, Gamarra lo ha rechazado de plano y ha afirmado que "no es para nada comparable". "Querer comparar esto es querer justificar algo que es injustificable como es la amnistía", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que el jefe del Ejecutivo en funciones no cita la palabra amnistía porque no puede "mirar a los ojos a los españoles y decirles qué está haciendo" porque es lo "contrario" de lo que incluía su programa electoral.

"Querer comparar estas dos situaciones es, como está haciendo el PSOE y Pedro Sánchez en primera persona, es tomar a los españoles por tontos", ha resaltado, para insistir en que no solo no es equiparable sino que es "absolutamente antagónico, porque uno está dentro del marco constitucional y el otro no".