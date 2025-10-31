El PP ve revelador que Sánchez recurriera al "manual de la corrupción" al contestar sobre Koldo, su hermano y su suegro

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado este viernes de "muy revelador" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurriera ayer en la comisión de investigación del Senado al "manual de la corrupción habitual del no me consta" para calificar de anecdótica su relación con Koldo García o para evitar responder si su hermano ha residido en Portugal o si su suegro financió "con el dinero del negocio de las saunas sus campañas políticas".

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, recogidas por Europa Press, Muñoz ha defendido el interrogatorio de su compañero Alejo Miranda porque consiguió "mostrar las debilidades" de Sánchez, a pesar de que el presidente "llevaba el disfraz con gafas".

Muñoz ha añadido que ahora el PP lo que va a hacer es "repasar todo lo que ha dicho" Sánchez en el Senado, al ser preguntada si se plantean llevar a los tribunales al jefe del Ejecutivo por incurrir en falso testimonio.

La portavoz del PP en el Congreso ha mencionado las fotografías de Sánchez con Koldo en 2019 que han publicado este viernes algunos medios de comunicación para insistir en que ayer en el Senado se pusieron en evidencia los "puntos débiles" del presidente del Gobierno. "Eso es lo relevante".

"Esto no va de imponer trampas a nadie", ha continuado Muñoz, para reiterar que Sánchez reflejó que es un presidente "con su mujer pentaimputada, con su hermano con cuatro delitos, mintiendo; con el fiscal general del Estado imputado, con su mano derecha en la cárcel y con su otra mano derecha imputado", ha terciado.

A Muñoz también le han preguntado por una publicación en redes sociales del PP en la que se compara al ministro de Transportes, Óscar Puente, con un primate. "No me gusta", ha dicho la portavoz 'popular', pero ha añadido que "las personas que llevan las redes en el PP usaron el mismo lenguaje que el ministro Puente".