El PP ve "un señuelo" en la propuesta de Sánchez sobre el cambio horario y avisa: "La agenda judicial va a ser la misma"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado como "un señuelo" la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de eliminar el cambio de hora estacional, y ha avisado de que aunque trate de "cambiar los temas de conversación" de la actualidad política, "la agenda judicial va a ser la misma".

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que no obstante se ha mostrado favorable a la medida, entre otros motivos porque el PP ya lo llevaba en su programa electoral, si bien le ha restado importancia porque no va a cambiarle la vida a los ciudadanos.

"Pedro Sánchez siempre busca cualquier señuelo para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España. Pero por mucho que cambie la hora o no cambie la hora, la realidad es que los problemas de Pedro Sánchez con la agenda judicial va a ser la misma", ha afirmado la dirigente 'popular'.

LLEVABA ESA PROPUESTA EN SU PROGRAMA

Gamarra ha lamentado que para los españoles, en concreto para un autónomo, "que le cambie la hora no le va a solucionar absolutamente nada" en cuanto a "la amenaza que hay hoy encima de la mesa" con la subida de cuotas en la Seguridad Social prevista por el Ejecutivo.

"Que cambie la hora no le vale de absolutamente nada a un español que busca vivienda", ha proseguido en su explicación, sosteniendo que lo que realmente necesitaría es "una política de vivienda seria" y que "por fin se construyan viviendas en España".

Preguntada sobre qué le parece al PP la eliminación del cambio de hora, Gamarra ha recordado que su partido ha llevado esa propuesta en sus programas electorales, que es "una política europea" y que en todo caso tampoco cree que "esto vaya a cambiarnos las vidas".

PP: "CON EL CAMBIO DE HORA, CERDÁN SEGUIRÁ EN PRISIÓN"

La dirección nacional del PP ha hecho hincapié en esa idea de que el jefe del Ejecutivo busca desviar la atención de los casos de presunta corrupción que afectan a miembros de su partido.

"Con el cambio de hora, Santos Cerdán seguirá en prisión", ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha utilizado la imagen de una ardilla para hacer hincapié en que el presidente del Gobierno quiere desviar la conversación.

La reacción del PP se produce después de que Pedro Sánchez haya anunciado que este lunes el Gobierno propondrá en el Consejo de Energía de la Unión Europea que se elimine el cambio de hora estacional, esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los ciudadanos.