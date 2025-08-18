El PP ve una "cortina de humo" el pacto de Estado de Sánchez y reclama ayuda logística de militares en los incendios

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que la propuesta de un Pacto de Estado contra el cambio climático lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una "cortina de humo" y una "huída hacía adelante" porque ahora lo prioritario es poder apagar los incendios que afectan a varias provincias y ha insistido en que el Gobierno tiene que enviar militares para ayudar lógicamente en la lucha contra el fuego.

"Él tenía que haber ido a ayudar a apagar el incendio y no a llevar más cortinas de humo", ha denunciado Muñoz en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, en la que ha criticado que después de estar "una semana desaparecido" ese pacto de Estado fuera la única "solución" que Sánchez puso sobre la mesa tras visitar Ourense y León este domingo. A su juicio, "eso ahora no sirve para recuperar lo perdido, ni para acabar con las llamas".

"Es como si en medio de un tsunami se propone un pacto sobre los océanos, no sirve absolutamente para nada", ha incidido Muñoz, tras recordar que el propio Sánchez ya pidió un pacto de Estado hace tres años a raíz del grave incendio que afectó a la Sierra de la Culebra.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)