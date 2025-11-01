El PPCV apoya a Vicent Mompó como figura "de consenso" para relevar a Carlos Mazón

VALÈNCIA, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, es el nombre "de consenso" del PPCV para relevar al actual máximo dirigente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat. Según han confirmado a Europa Press fuentes del partido, este viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales —Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón—. En el encuentro, analizaron la situación que atraviesan los 'populares' valencianos, especialmente en las dos últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón —también president de la Generalitat— justo antes del inicio del acto y cuando se había acabado la ceremonia, con gritos como "Mazón, cobarde" o "dimisión", entre otros. Del encuentro entre los representantes del PP valenciano ha salido como nombre "de consenso" el de Vicent Mompó. Así, desde el PPCV se ha trasladado a la dirección nacional del PP que, en el caso de producirse el relevo de Carlos Mazón —para el que, por el momento, no hay fecha determinada—, la figura de Mompó tiene el consenso de las tres direcciones provinciales. Las mismas fuentes señalan que, a pesar de que solo el 'president' sabe cuál será su futuro, Mazón —que no estuvo presente en la reunión— estaría "alineado" con la decisión de los presidentes provinciales.