El precio de la plata se desploma más del 15% y el del oro un 3%

El precio de la plata se desplomó más de 15% y el del oro caía más del 3% en la sesión matutina de los mercados asiáticos, al volver la volatilidad que afectó el fin de semana a esos metales preciosos considerados valores refugio.

La plata alcanzó un mínimo de 73,56 dólares la onza, mientras que la de oro se hundió hasta los 4.971,55 dólares.

La depreciación de los metales coincidió con las pérdidas registradas en las bolsas asiáticas, que siguieron el curso de Wall Street, donde persisten los temores sobre las grandes inversiones en inteligencia artificial.

Analistas señalan que los inversores han comenzado a retirarse de los sectores tecnológicos hacia otras industrias, tras años de grandes beneficios.

Fiona Cincotta, de City Index, comentó que "los inversores están rotando hacia valores más cíclicos, ya que los temores a la disrupción causada por la IA está lastrando el mercado".

Advirtió que "mientras continúen las pérdidas en tecnología, el sentimiento seguirá siendo frágil".

Es así que la bolsa de Seúl, que había registrado recientes aumentos récord por su fuerte presencia de empresas tecnológicas, perdió el jueves más de 2%.

También cayeron las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Taipéi.