El precio de la vivienda de obra nueva subirá un 10% y el del alquiler un 12% en 2026, según Grupo Tecnitasa

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El precio de la vivienda de obra nueva aumentará en torno al 10% en 2026, mientras que el precio de la de segunda mano avanzará un 8%, según las previsiones del Grupo Tecnitasa.

En el mercado del alquiler, las tensiones serán aún mayores, con un incremento en los precios de alrededor del 12% debido a la retirada de oferta por la inseguridad jurídica derivada de la política intervencionista de la Administración y la continuidad de una fuerte demanda.

Según Grupo Tecnitasa, el próximo año continuará el desacople entre la oferta y la demanda en el mercado residencial, con apenas 100.000 viviendas nuevas anuales del lado de la oferta y una demanda de nuevos hogares que será de más del doble, debido, entre otros factores, a la fuerte inmigración. Todo ello, presionará los precios al alza, especialmente en las áreas con mayor concentración de demanda.

"El resultado es un acceso a la vivienda cada vez más complicado para los hogares con menor renta y, especialmente, para los jóvenes, tanto en compra como en alquiler", ha subrayado el presidente del Grupo Tecnitasa y de la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa), José María Basáñez.

CAMBIOS DE USO DE INMUEBLES TERCIARIOS A VIVIENDA

En zonas urbanas consolidadas, donde la falta de suelo limita nuevas promociones, están ganando protagonismo los cambios de uso desde inmuebles terciarios hacia vivienda.

De esta manera, según Grupo Tecnitasa, la transformación de edificios de oficinas, pese a su mayor complejidad urbanística, avanza con rapidez por la presión de la demanda y una mayor receptividad administrativa cuando el destino final son viviendas a precios contenidos.

A ello se suma la conversión de determinados locales comerciales sin salida económica en unidades residenciales, incluidas opciones de alquiler asequible y vivienda social.