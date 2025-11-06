El precio de la vivienda sube un 12,9% interanual en octubre, según Tinsa

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

La vivienda nueva y usada en España incrementó su valor medio interanual un 12,9% en octubre y se incrementó un 1,5% respecto al mes anterior, según la estadística mensual Tinsa IMIE General y Grandes Mercados.

La directora del servicio de estudios de Tinsa, Cristina Arias, ha explicado que durante el pasado mes de octubre los precios residenciales han vuelto a registrar un crecimiento interanual "intenso" y muy por encima de la inflación, impulsado por la aceleración en los polos de empleo y las áreas metropolitanas.

Así, el precio de la vivienda creció en octubre de forma muy notoria en capitales y grandes ciudades, con un aumento del 1,8% mensual, así como en islas (+1,4%) y áreas metropolitanas y localidades de interior (+1,2%), en cuya mayoría se sostienen crecimientos interanuales superiores al 10% en términos nominales.

La variación interanual de los territorios insulares (Baleares y Canarias) se situó en el 15,9%, reflejando una leve moderación del crecimiento en términos reales, mientras que las capitales y grandes ciudades destacan con el segundo mayor avance interanual (14,4%), y por primera vez superan el máximo de 2007 en términos nominales.

Las compraventas de vivienda, según Arias, continúan dando señales de haber alcanzado "volúmenes máximos" en un contexto de "resistencia del empleo e incremento del acceso a crédito que sostiene la demanda". La directora ha destacado que, pese a la tendencia positiva en el crecimiento de la obra nueva, esta es aún insuficiente para aliviar las tensiones de precios "derivados de la escasez de oferta".