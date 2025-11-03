El precio del alquiler aumenta casi un 11% en octubre, según Idealista

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El precio del alquiler en España cerró octubre con una subida interanual del 10,9%, hasta alcanzar los 14,5 euros por metro cuadrado, según el último informe publicado por Idealista, que también revela una caída del 0,7% respecto a los tres últimos meses y un ligero ascenso del 0,1% en relación con el mes anterior. Por comunidades autónomas, el análisis señala que las rentas han subido en todas las regiones desde octubre del año pasado. La Comunidad de Madrid lideró las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%). Por debajo de la media nacional se encontraron los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunidad Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%). Los menores incrementos en el último año se dieron en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), País Vasco (5,2%) y Galicia (5,3%). La Comunidad de Madrid (21,1 euros), Baleares (19,1 euros) y Cataluña (19,1 euros) fueron las regiones con el precio más caro. Les siguieron Canarias (15,1 euros) y País Vasco (14,9 euros). En el lado opuesto de la tabla, Extremadura (7,2 euros) y Castilla-La Mancha (8 euros) sobresalieron como las comunidades más económicas. PROVINCIA MÁS CARA PARA ALQUILAR: MADRID Dentro del análisis por provincias, los mayores aumentos se dieron en Zamora (19,9%), Segovia (14,3%), Palencia (13,4%), Ciudad Real (13,1%) y Teruel (12,9%). El único descenso fue en Cáceres (-0,5%). En la provincia de Barcelona las rentas crecieron un 5,9%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,7%. En cambio, Soria (0,1%), Huesca (0,7%), Girona (1,2%), Álava (2,7%) y Navarra (3%) registraron las menores subidas. La Comunidad de Madrid (21,1 euros) se mantuvo como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (21 euros). A continuación, figuró Baleares (19,1 euros), Guipúzcoa (16,8 euros), Málaga (16,5 euros), Las Palmas (15,3 euros) y Santa Cruz de Tenerife (14,9 euros). En contraste, el informe evidencia que Jaén (6,4 euros) y Ciudad Real (6,9 euros) fueron las provincias con los precios más asequibles. CEUTA, LA CAPITAL DE PROVINCIA CON EL MAYOR AUMENTO DEL PRECIO Respecto a las capitales de provincia, el incremento más pronunciado tuvo lugar en Ceuta, donde las expectativas de los caseros subieron un 21,9%, seguido de las subidas de Zamora (18,1%), Ciudad Real (15,1%), Teruel (13,4%) y Segovia (13,2%). Huesca protagonizó la única excepción, con una bajada del 1,7%. Por el contrario, Pamplona (0,5%) fue la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de San Sebastián (1,2%), Girona (1,2%) y Vitoria (2,7%). Los datos muestran que el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido "totalmente alcista", ya que, además de en San Sebastián, subieron en Madrid (11,5%), Sevilla (9,7%), Valencia (7,6%), Alicante (7,4%), Palma (6%), Bilbao (5,6%), Barcelona (5,1%) y Málaga (3,8%). De acuerdo con el portal inmobiliario, Barcelona continuó siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24,3 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (23 euros) y Palma (18,2 euros). Por detrás, se situaron San Sebastián (18,1 euros), Valencia (15,5 euros), Málaga (15,4 euros) y Bilbao (15 euros). En el lado contrario, las regiones más económicas fueron Ciudad Real, Lugo, Zamora y Cáceres (7,8 euros en los cuatro casos).

LA NACION España

Madrid

Madrid Alquileres