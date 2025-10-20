LA NACION

El precio del crudo baja por preocupaciones sobre un exceso de oferta

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 20 oct (Reuters) - Los precios del crudo caían el lunes, presionados por las preocupaciones sobre un exceso de oferta mundial, ya que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se sumaban a las tensiones generadas por la desaceleración económica y una menor demanda de energía.

* A las 0938 GMT, los futuros del Brent cedían 18 centavos, o un 0,3%, a US$61,11 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaban 17 centavos, o un 0,3%, a US$57,37.

* Las preocupaciones de los operadores petroleros han pasado de la escasez a la sobreoferta, según mostró la estructura de los contratos de futuros del Brent, la referencia mundial.

* El diferencial a seis meses del Brent muestra que los contratos de carga más temprana cotizan por debajo de los más tardíos, una estructura conocida como contango, que anima a los operadores a pagar por almacenar petróleo para poder venderlo a precios más altos cuando se espera que la oferta se haya reducido.

* El contango, que surgió el jueves por primera vez desde su breve aparición en mayo, se ha profundizado hasta situarse en torno a los -30 céntimos, un nivel que se vio por última vez a fines de 2023.

* Ambos referenciales perdieron más de un 2% la semana pasada, lo que supone su tercer descenso semanal consecutivo, debido en parte a las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía de un creciente exceso de oferta en 2026.

* La semana pasada, la directora de la Organización Mundial del Comercio dijo que instó a Estados Unidos y China a rebajar las tensiones comerciales, advirtiendo de que una disociación de las dos mayores economías del mundo podría reducir la producción económica mundial en un 7% a largo plazo.

* Los dos mayores consumidores de petróleo reanudaron recientemente su guerra comercial, imponiendo tasas portuarias adicionales a los buques que transportan mercancías entre ellos, medidas de represalia que podrían perturbar los flujos mundiales de mercancías.

(Reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)

