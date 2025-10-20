El precio del crudo baja por preocupaciones sobre un exceso de oferta
- 1 minuto de lectura'
Por Shadia Nasralla
LONDRES, 20 oct (Reuters) - Los precios del crudo caían el lunes, presionados por las preocupaciones sobre un exceso de oferta mundial, ya que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se sumaban a las tensiones generadas por la desaceleración económica y una menor demanda de energía.
* A las 0938 GMT, los futuros del Brent cedían 18 centavos, o un 0,3%, a US$61,11 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaban 17 centavos, o un 0,3%, a US$57,37.
* Las preocupaciones de los operadores petroleros han pasado de la escasez a la sobreoferta, según mostró la estructura de los contratos de futuros del Brent, la referencia mundial.
* El diferencial a seis meses del Brent
* El contango, que surgió el jueves por primera vez desde su breve aparición en mayo, se ha profundizado hasta situarse en torno a los -30 céntimos, un nivel que se vio por última vez a fines de 2023.
* Ambos referenciales perdieron más de un 2% la semana pasada, lo que supone su tercer descenso semanal consecutivo, debido en parte a las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía de un creciente exceso de oferta en 2026.
* La semana pasada, la directora de la Organización Mundial del Comercio dijo que instó a Estados Unidos y China a rebajar las tensiones comerciales, advirtiendo de que una disociación de las dos mayores economías del mundo podría reducir la producción económica mundial en un 7% a largo plazo.
* Los dos mayores consumidores de petróleo reanudaron recientemente su guerra comercial, imponiendo tasas portuarias adicionales a los buques que transportan mercancías entre ellos, medidas de represalia que podrían perturbar los flujos mundiales de mercancías.
(Reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)
