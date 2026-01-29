El precio del oro roza los 5.600 dólares ante las amenazas de Trump contra Irán

El precio del oro se disparó este jueves hasta alcanzar un nuevo récord cercano a los 5.600 dólares la onza, mientras el petróleo también repuntó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con un ataque militar contra Irán.

Favorecido además por la debilidad del dólar, el interés por los metales preciosos, considerados inversiones refugio en tiempos de incertidumbre en los mercados, también hizo que el valor de la plata lograra un pico momentáneo.

El oro llegó a subir más de 300 dólares en un momento dado de la jornada, hasta superar los 5.595 dólares la onza, después de que Trump afirmara que Teherán debía negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, que Occidente cree que tiene como objetivo la fabricación de una bomba atómica.

"Esperemos que Irán se siente rápidamente a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES— que sea bueno para todas las partes. El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", escribió el magnate republicano en su red Truth Social.

"¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder", añadió, en referencia a los bombardeos estadounidenses contra varias plantas atómicas iraníes en junio.

Un grupo de ataque naval estadounidense que Trump describió como una "armada", liderado por el portaviones USS Abraham Lincoln, se encuentra ahora en aguas de Oriente Medio.

El presidente estadounidense dijo que estaba "listo, dispuesto y capacitado para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si fuera necesario".

La cadena CNN afirmó que estaba considerando un ataque tras el fracaso de las negociaciones nucleares.

- "Confianza" -

"El oro es el inverso de la confianza. Cuando se debilita la confianza en la coherencia de las políticas, el oro deja de comportarse como una cobertura y pasa a ser una alternativa. Eso es lo que estamos viendo ahora. No es miedo a una recesión", consideró el analista de mercados Stephen Innes.

En Hong Kong, residentes que esperan sacar provecho del repunte de los metales preciosos están comprando lingotes de plata como alternativa al oro, ahora inalcanzable por sus máximos.

A pesar de aumentar su oferta para satisfacer la fuerte demanda, tiendas de ese centro financiero semiautónomo chino vieron cómo se agotaban cientos de lingotes en poco más de una hora.

Ken Wong, jubilado de 65 años, comenzó a hacer fila en la tienda Lee Cheong alrededor de las 05H00 de la mañana y logró comprar cinco barras de plata.

Contó a la AFP que la compra de ese metal le ofrecía la oportunidad de invertir rápidamente en un activo refugio en alza, mientras que el oro se ha vuelto "demasiado caro".

En otro frente, el aumento de las tensiones geopolíticas provocó además una subida de casi el 2% en los precios del petróleo, con el West Texas Intermediate en su nivel más alto desde septiembre y el Brent del mar del Norte en niveles no vistos desde julio, en medio de las preocupaciones sobre el suministro.

En la jornada bursátil asiática, Hong Kong, Shanghái, Singapur y Seúl subieron, mientras que Tokio se mantuvo estable.

Sídney, Wellington y Taipéi cayeron. Manila se hundió cuando los datos mostraron que la economía filipina creció el año pasado a su ritmo más lento desde 2011, sin contar la pandemia.

El dólar siguió también bajo presión, incluso después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, declarara a la CNBC que "Estados Unidos siempre ha tenido una política de dólar fuerte", un día después de que Trump pareciera celebrar su reciente debilidad.