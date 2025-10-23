El precio del petróleo repunta casi un 4% tras las sanciones de EEUU a empresas rusas
Estados Unidos.- El precio del petróleo repunta casi un 4% tras las sanciones de EEUU a empresas rus
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
El precio del barril de petróleo subía este jueves alrededor de un 4%, después de que Estados Unidos haya anunciado un paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, alegando "falta de compromiso" por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania.
En la apertura de la sesión del jueves, el coste del barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a subir hasta un 3,9%, superando la cota de los US$65 por primera vez desde hace dos semanas.
De su lado, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, llegaba a encarecerse un 4%, hasta los US$60,89.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su lista a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, así como a más de una treintena de sus filiales que también tienen su sede en territorio ruso.
Según Washington, estas medidas aumentan la presión sobre el sector energético ruso y reducen la capacidad del Kremlin para generar ingresos destinados a su maquinaria bélica y a apoyar su debilitada economía.
"Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato. Ante la negativa del presidente (ruso, Vladimir) Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Asimismo, Bessent expresó la disposición de su departamento a "tomar más medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos" de Trump "por poner fin a otra guerra", animando a los socios de EEUU a unirse a ellos y "a cumplir con estas sanciones".
