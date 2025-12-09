El precio medio del alquiler se dispara un 18% interanual en noviembre, según pisos.com

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El precio medio del alquiler en España alcanzó en noviembre los 14,08 euros por metro cuadrado, cifra un 1% superior a la del mes anterior y un 18% por encima de la noviembre de 2024, según un informe de pisos.com publicado este martes.

"El mercado del alquiler en España vive una tensión inédita, porque la oferta simplemente no acompaña a la demanda", ha afirmado Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

"Para muchos ciudadanos, el alquiler ya no es una etapa temporal, sino la única vía posible ante la imposibilidad de acceder a la compra por falta de ahorro previo o por salarios ajustados, algo especialmente notable entre los más jóvenes, que incluso para alquilar necesitan ayuda familiar", ha añadido Font.

El director de Estudios de pisos.com ha subrayado además que una parte del parque se ha ido al alquiler turístico, que ofrece ingresos mayores y más flexibles, o al alquiler temporal, centrado en trabajadores desplazados o estudiantes internacionales.

Para Font, ambos modelos se han extendido porque tienen "menos riesgos y más control para el propietario, que abandona el alquiler residencial debido a su mayor rigidez en los contratos, cuando no se opta directamente por vender".

En su opinión, el alquiler "ya no es un puente hacia la propiedad, sino la residencia estable forzada para buena parte de la población".

En este sentido, el portavoz del portal inmobiliario sostiene que mientras la oferta siga cayendo y las reglas del juego generen incertidumbre, "la dificultad para acceder a una vivienda digna en alquiler seguirá siendo uno de los grandes problemas sociales del país".

MADRID, BALEARES Y CATALUÑA, LAS CCAA MÁS CARAS PARA ALQUILAR

El informe mensual de pisos.com revela que las comunidades autónomas más caras para vivir de alquiler en noviembre fueron Madrid (21,63 euros por metro cuadrado), Baleares (18,51 euros) y Cataluña (16,22 euros), mientras que las más económicas fueron La Rioja (6,10 euros), Castilla y León (6,58 euros) y Extremadura (6,70 euros).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en Asturias, con un alza del 2,9%, mientras que el único descenso en el precio del alquiler se lo anotó Canarias (-0,5%).

En términos interanuales, el alquiler se encareció en todas las regiones, especialmente en Galicia (+29,7%), Asturias (+29,6%) y Castilla y León (+28,5%).