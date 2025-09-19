El precio medio del suelo urbano aumenta un 8,1% en el segundo trimestre y alcanza máximos desde 2012

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El precio medio del metro cuadrado del suelo urbano cerró el segundo trimestre del año en 180,2 euros, lo que supone un 8,1% más en tasa interanual y un 4,3% más frente al trimestre previo, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press. De esta manera, el precio del suelo urbano vuelve a subir tras registrar el trimestre pasado una ligera caída, pero marca el valor más alto desde el último trimestre de 2012, cuando llegó a los 187,4 euros por metro cuadrado.

Los avances más notorios entre abril y junio en tasa interanual se produjeron en Madrid (+33%), Islas Baleares (+30,7%) y País Vasco (+29,2%). Por su parte, los mayores descensos se registraron en Navarra (-26,5%), La Rioja (-19,9%) y Galicia (-11,2%).

No obstante, en valores absolutos, los precios medios más altos por metro cuadrado en el segundo trimestre del año se han dado en Islas Baleares (445,2 euros), Comunidad de Madrid (358 euros) y Canarias (270,6 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 11,9%, hasta situarse en 324,1 euros por metro cuadrado. En concreto, los precios más elevados, dentro de estos municipios, se han registrado en Baleares (641,8 euros), Madrid (585,3 euros) y País Vasco (539,6 euros). Por el contrario, los precios más bajos se registraron en Toledo (80,6 euros), Huesca (86,7 euros) y A Coruña (90,2 euros).

TRANSACCIONES AUMENTAN UN 41,5% EN TASA INTERANUAL Asimismo, en el segundo trimestre se realizaron 7437 transacciones, un 41,5% más que hace un año y un 15,7% más que en el trimestre previo.

Según el tamaño del municipio, entre abril y junio, en los municipios de menos de 1000 habitantes se realizaron 682 transacciones, un 62% más que hace un año, mientras que en los municipios de entre 1000 y 5000 habitantes se vendieron 1680 (+42,7%).

Por su parte, en los municipios de entre 5000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 1428 (+37,8%), mientras que el avance fue del 28,4% en los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, donde las transacciones totalizaron en 2226 unidades.

Por comunidades autónomas, del total de transacciones, Andalucía (1382) destaca como la comunidad en la que más se han registrado. Por detrás, le siguen Cataluña (1306), Castilla la Mancha (1260) y Comunidad Valenciana (856).

Además, el segundo trimestre se ha cerrado con un total de 8,8 millones de metros cuadrados de superficie trasmitida, un 57,6% más en tasa interanual, lo que ha supuesto casi 1181 millones de euros (+53,3%).