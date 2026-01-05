El precio récord del cobre acelera la carrera por los suministros

*

El precio del cobre debe seguir subiendo, según SP Angel

Venezuela pone en el punto de mira la seguridad de la cadena de suministro, según Concord

Posibles aranceles de EEUU a las importaciones de cobre enturbian el panorama

Por Pratima Desai

LONDRES, 5 ene (Reuters) - Los precios del cobre se dispararon el lunes por encima de los US$ 13.000 la tonelada métrica, impulsados por el temor a la escasez y las expectativas de que la agitación en Venezuela pueda acelerar la carrera por asegurar minerales críticos.

Las expectativas de un fuerte crecimiento de la demanda de los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos ayudaron a impulsar un aumento del 40% el año pasado en los precios del metal utilizado para fabricar cables eléctricos.

"Los precios del cobre tienen que subir más para persuadir a las mineras a generar una nueva producción significativa", dijo John Meyer, analista de SP Angel.

"Muchas minas existentes llevan muchos años funcionando a su capacidad de diseño inicial o muy por encima de ella, lo que eleva el riesgo de fallas catastróficas, como se vio con el fallo de la avalancha de lodo en Grasberg en Indonesia", agregó.

Si bien Venezuela no es conocida por producir cobre refinado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al poner al país bajo control estadounidense temporal después de que sus fuerzas capturaran al presidente Nicolás Maduro, también ha resaltado los riesgos para la seguridad del suministro de minerales críticos en general.

"Los metales, el cobre incluido, están repuntando por el tema de los minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro en el nuevo orden mundial, que se hace aún más evidente por los últimos acontecimientos en Venezuela", dijo Duncan Hobbs, director de investigación de Concord Resources.

PRÓXIMA GENERACIÓN DE MINAS DE COBRE

Las interrupciones en las minas, incluido un accidente en la gigantesca mina de Grasberg de Freeport-McMoRan en Indonesia en septiembre y una huelga en la mina de cobre y oro Mantoverde de Capstone Copper en el norte de Chile, han reforzado el tema de la escasez.

Analistas de Citi estiman la producción de cobre refinado en 26,9 millones de toneladas este año, lo que supone un déficit de 308.000 toneladas.

Se necesitan inversiones en nueva producción de cobre para satisfacer la demanda futura, pero eso no ocurrirá sin precios más altos.

"Vemos el precio de equilibrio para el desarrollo de la próxima generación de nuevas minas de cobre por encima de los US$ 13.000 la tonelada", dijo Meyer.

A este furor se suma la posibilidad de que se impongan aranceles a las importaciones estadounidenses del metal utilizado en los sectores de la energía y la construcción, lo que ha atraído grandes cantidades de cobre a Estados Unidos, sobre todo desde los almacenes de la LME .

Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de cobre siguen en estudio, aunque el cobre obtuvo una exención de los gravámenes que entró en vigor el 1 de agosto.

Las existencias de cobre en los almacenes registrados en Comex, con sede en Estados Unidos, de 499.841 toneladas cortas o 453.450 toneladas métricas al 2 de enero , se han disparado un 400% desde abril, ya que los operadores y productores se han movilizado para enviar metal antes de cualquier gravamen.

Alice Fox, analista de Macquarie, estima que otras 360.000 toneladas están almacenadas fuera de bolsa en Estados Unidos y que los fundamentos del mercado no justifican los precios actuales.

"No todo esto será metal 'nuevo', pero sugiere que el mercado mundial tuvo un considerable excedente de más de 500.000 toneladas el año pasado", dijo Fox.

(Reporte de Pratima Desai; Traducido por Natalia Ramos Miranda. Editado en español por Lucila Sigal)