El premio Zayed a la Sostenibilidad 2022 amplía el alcance global con inscripciones récord de 151 países

Después de una fase de inscripciones de seis meses en medio de las restricciones predominantes impuestas por la pandemia mundial de COVID-19, el Premio Zayed a la Sostenibilidad, galardón mundial pionero de los Emiratos Árabes Unidos en sostenibilidad, ha cerrado oficialmente las inscripciones para sus premios 2022. Con la notable cantidad de 4.000 inscripciones recibidas, el Premio marcó un notable incremento del 68,5% en las inscripciones en comparación con el ciclo anterior.

Atrayendo inscripciones de un récord de 151 países, que representan más de las tres cuartas partes de los países del mundo, el premio demuestra ser verdaderamente global en su alcance e impacto. Esto incluye un número significativo de iniciativas de economías innovadoras basadas en el conocimiento, todas con la esperanza de que sus soluciones y tecnologías que cambian el mundo sean reconocidas y ampliadas en medio de un panorama global en rápida evolución.

Si bien el premio pospuso su ceremonia de entrega de premios de 2021 debido al contexto global en ese momento, las entradas enviadas en 2021 se consideraron automáticamente en el ciclo de 2022, junto con los nuevos participantes. El notable aumento del interés por postularse es un indicador de que la acción climática es una prioridad para las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones sin fines de lucro y las escuelas secundarias globales, que ven el premio como un catalizador para la innovación y el consiguiente impacto humano.

Las inscripciones para los próximos premios, que se celebrarán en enero de 2022, reflejan el clima global actual en el período previo a la COP26 y luego de la recuperación pospandémica, con Alimentos (1.201) y Salud (879) como las principales categorías que atrajeron un gran número de soluciones pioneras, seguidas de Energía (759) y Agua (627). Con 534 inscripciones, la categoría de Escuelas Secundarias Globales es quizás uno de los resultados más inspiradores, ya que completar las inscripciones frente a una gran interrupción y el cierre de escuelas es una clara señal del compromiso de la juventud mundial con un futuro sostenible.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General del Premio, dijo : “Inspirado en el legado del padre fundador de los EAU, el difunto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, el Premio continúa demostrando el compromiso con la promoción de la sostenibilidad y el humanitarismo. Estamos orgullosos y alentados de haber recibido tantas solicitudes a pesar de las difíciles condiciones que enfrenta el mundo, y avanzaremos con un propósito, ya que el Premio continúa cumpliendo su función de apoyar a los innovadores y las organizaciones con visión de futuro que buscan cambiar nuestro mundo, para mejor."

“A medida que la comunidad internacional continúa uniéndose en torno a una acción climática ambiciosa en el período previo a la COP26, el alto nivel de participación registrado este año demostró aún más que las soluciones creativas sostenibles pueden provenir de todas partes del mundo y, lo que es más importante, pueden generar beneficios económicos tangibles, así como de progreso social ", añadió.

El alto posicionamiento de Brasil, India, Kenia, EE. UU. Y China enfatiza la importancia del Premio como el principal galardón mundial por innovación, impacto e inspiración en el campo de la sostenibilidad en mercados globales y emergentes clave por igual. Significativamente, este notable aumento es un testimonio de la naturaleza multifacética de los desafíos y oportunidades en el camino hacia el logro de un futuro sostenible.

El impresionante número de inscripciones de este año y su diversidad geográfica en términos de llegar tanto a países desarrollados como emergentes, incluidas áreas remotas del mundo como Fiji y Kiribati, refleja la búsqueda del premio por la excelencia en la atracción de pioneros que operan en el marco de una visión global compartida, que agiliza un enfoque integrado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS) y transformar la vida de millones de personas.

Además, el premio fue testigo de un aumento notable en las presentaciones este año de países con un claro enfoque en las innovaciones sostenibles, ya que el premio continúa su impulso para habilitar a las pymes y organizaciones sin fines de lucro, al tiempo que alienta y empodera a los jóvenes para que asuman un papel activo en el apoyo a sus comunidades como futuros líderes en sostenibilidad. Ejemplos clave de esto serían las participaciones sustanciales de Sudáfrica, Ruanda, Japón, Indonesia, Dinamarca, México y Colombia, entre otros.

La fuerte representación de las inscripciones en la categoría Salud se alinea con los desafíos globales actuales que plantea la pandemia. De las soluciones que se presentan, una gran cantidad está orientada a las enfermedades transmisibles, incluida la respuesta y la mitigación de los efectos del COVID-19, ya sea a través de soluciones de telesalud, clínicas móviles o plataformas TIC. Además, muchas soluciones se centraron en la salud del recién nacido, el niño y la madre, destacando el cruce de la salud con el empoderamiento de las mujeres y otros aspectos centrales de la agenda de sostenibilidad. En la categoría de Alimentos, que recibió el mayor número de inscripciones, hay una firme representación de soluciones innovadoras que apoyan la cadena de valor agrícola, mientras que el alto número de entradas relacionadas con el cultivo agrícola y las soluciones de procesamiento de alimentos también subrayan la transformación en curso de los sistemas alimentarios a nivel mundial.

En la categoría de Energía, un enfoque continuo en la accesibilidad a la energía y las aplicaciones solares está bien alineado con la caída constante en los costos de la tecnología solar a nivel mundial. Las soluciones de eficiencia energética y almacenamiento de energía son temas comunes, lo que destaca una tendencia creciente en la transición energética. Finalmente, para la categoría Agua, un elevado número de soluciones están orientadas a la tecnología de extracción, filtración y depuración de aguas residuales, especialmente en relación a pandemias y desastres naturales. Un gran número de inscripciones relacionadas con la transmisión y distribución pueden ser en respuesta a la escasez de agua y la crisis del agua que el mundo enfrenta cada vez más.

Otra tendencia alentadora para el futuro de la sostenibilidad es la gran cantidad de inscripciones de las escuelas secundarias, que refleja la voz cada vez más amplia de los jóvenes para acelerar la acción climática y el desarrollo sostenible en los últimos años. Una gran cantidad de entradas en la categoría de escuelas secundarias globales propusieron proyectos de huertos escolares para ayudar a alimentar a la escuela y a las familias más necesitadas en sus comunidades, lo que atestigua aún más la comprensión de los jóvenes de las complejidades y la naturaleza intersectorial de la sostenibilidad.

Además, el número récord de países representados en las inscripciones de 2021 refleja la naturaleza ágil del Premio, que, como la mayoría de los programas de premios globales, ha tenido que adaptarse a un panorama cambiante, mostrando una alineación con la Década de Acción para compromisos globales acelerados para lograr los ODS de la ONU. De acuerdo con ese mandato intersectorial, la mayoría de las soluciones presentadas se centraron en la resiliencia de los ecosistemas y la asequibilidad de las soluciones, lo que hace un caso claro de los beneficios económicos de la innovación en sostenibilidad y la acción climática, mientras que muchas de esas soluciones aprovechan las tecnologías de próxima generación centradas en la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT) para impulsar el impacto.

Tras el cierre de las inscripciones, el Premio pasa ahora a la etapa de evaluación. Todas las entradas ahora serán preseleccionadas por una consultora independiente de investigación y análisis. Un Comité de Selección compuesto por expertos de la industria de renombre mundial evaluará las entradas preseleccionadas y elegirá a los finalistas. El tercer y último nivel del proceso de evaluación es el Jurado, que se conectará en octubre para seleccionar a los ganadores en cada categoría.

Desde su lanzamiento en 2008, el premio anual de US $ 3 millones ha transformado, directa e indirectamente, la vida de más de 352 millones de personas en 150 países. Su impacto global sigue creciendo, ya que cataliza aún más el alcance humanitario y el desarrollo sostenible. Cada ganador de la categoría recibe un fondo de premios de 600.000 dólares estadounidenses. Los ganadores de la categoría de Escuelas Secundarias Globales dividen la cantidad entre seis escuelas secundarias de seis regiones del mundo, y cada una recibe hasta US $ 100,000.

Los ganadores de los premios 2022 se anunciarán en la ceremonia anual de premios que tendrá lugar durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi, en enero de 2022.

