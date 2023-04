El presentador de cnn don lemon dice que la cadena de televisión le despidió

(.)

WASHINGTON, 24 abr (Reuters) - La cadena de televisión por cable CNN despidió a Don Lemon, informó el lunes el presentador de noticias en un mensaje en Twitter, en el que añade que está "aturdido" por la medida y que la compañía no le informó directamente del cese.

"He sido informado esta mañana por mi agente de que he sido despedido de CNN. Estoy aturdido", dijo Lemon.

"Después de 17 años en la CNN, habría pensado que alguien de la dirección habría tenido la decencia de decírmelo directamente. En ningún momento se me dio ninguna indicación de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado en la cadena", añadió.

En un comunicado propio, la CNN dijo que la cadena y Lemon habían terminado su relación.

Ninguno de los dos comunicados explicaba los motivos de la marcha de Lemon. (Reporte de Kanishka Singh y Jasper Ward en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters