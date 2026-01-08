El presidente alemán afirma que EEUU está destruyendo el orden mundial

BERLÍN, 8 ene (Reuters) -

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, criticó duramente la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump e instó al mundo a no dejar que el orden mundial se desintegre en una "cueva de ladrones" donde los inescrupulosos toman lo que quieren.

En unos comentarios de inusual dureza, que parecían referirse a acciones como el derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el fin de semana, el exministro de Relaciones Exteriores dijo que la democracia mundial estaba siendo atacada como nunca antes.

Aunque el papel del presidente alemán es en gran medida ceremonial, sus palabras tienen cierto peso y tiene más libertad para expresar opiniones que los dirigentes políticos.

Tras describir la anexión rusa de Crimea y la invasión a gran escala de Ucrania como un punto de inflexión, Steinmeier dijo que el comportamiento de Estados Unidos representaba una segunda ruptura histórica.

"Luego está la ruptura de valores por parte de nuestro socio más importante, Estados Unidos, que ayudó a construir este orden mundial", dijo Steinmeier en declaraciones en un simposio a última hora del miércoles.

"Se trata de evitar que el mundo se convierta en una cueva de ladrones, donde los más inescrupulosos se lleven lo que quieran, donde regiones o países enteros sean tratados como propiedad de unas pocas grandes potencias", dijo.

Es necesaria una intervención activa en situaciones de amenaza y hay que convencer a países como Brasil e India para que protejan el orden mundial, dijo.