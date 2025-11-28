El presidente alemán visitará Guernica, bombardeada por la aviación nazi en 1937

MADRID, 28 nov (Reuters) - El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se convertirá el viernes en el primer jefe de Estado alemán en visitar Guernica, la ciudad vasca devastada por un ataque aéreo nazi durante la guerra civil española, uno de los primeros bombardeos aéreos modernos contra civiles.

Acompañado por el rey Felipe VI y el jefe del Gobierno vasco, Imanol Pradales, el presidente alemán depositará una corona de flores en un cementerio que alberga un mausoleo construido en 1973 para cientos de víctimas de los bombardeos.

En su intervención en una cena de gala ofrecida por el rey y su esposa, la reina Letizia, en Madrid el miércoles, Steinmeier dijo que los alemanes llevan "una pesada culpa en Guernica" y calificó el bombardeo de "advertencia para defender la paz, la libertad y la protección de los derechos humanos".

"Para mí es muy importante que nosotros —y dirijo esta frase deliberadamente a mis compatriotas en Alemania— no olvidemos lo que ocurrió entonces. Este crimen fue cometido por alemanes", dijo Steinmeier.

La visita se produce en un momento en que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) encabeza algunas encuestas a nivel nacional y se espera que obtenga buenos resultados en cinco elecciones estatales el próximo año, lo que aviva el debate sobre los límites de la cooperación política con el partido.

Steinmeier, que como presidente se espera que se mantenga por encima de la política diaria partidista, irritó este mes al partido cuando advirtió del creciente peligro de las fuerzas de extrema derecha.

La Legión Cóndor de Hitler bombardeó la histórica ciudad de Guernica el 26 de abril de 1937 en apoyo de las fuerzas de Francisco Franco, lo que el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, declaró posteriormente en los juicios de Núremberg que fue "una oportunidad para poner a prueba a mi joven fuerza aérea".

Los historiadores han acusado a los sucesivos gobiernos alemanes desde la Segunda Guerra Mundial, así como a representantes de las fuerzas armadas, de restar importancia al ataque, y no fue hasta 1997 que el entonces presidente alemán Roman Herzog ofreció una disculpa oficial al pueblo vasco.

Anteriormente, en su visita de tres días a España, el presidente Steinmeier y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitaron el cuadro de Pablo Picasso "Guernica", considerado un símbolo antibélico, que se exhibe en el Museo Reina Sofía de Madrid.

