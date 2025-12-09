El presidente checo nombra a Andrej Babis nuevo primer ministro

PRAGA, 9 dic (Reuters) - El presidente de República Checa, Petr Pavel, nombró el martes primer ministro al multimillonario líder del partido populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, por sus siglas en checo), Andrej Babis, en una ceremonia retransmitida en directo por televisión.

Babis, cuyo ANO ganó las elecciones parlamentarias del 3 y 4 de octubre, tomará las riendas de un Gobierno de centro-derecha tras el nombramiento de su gabinete al completo, previsto para finales de este mes.

Babis, de 71 años, regresa al poder tras cuatro años en la oposición, durante los cuales se desplazó desde el centro liberal hacia las fuerzas de la extrema derecha europea, uniéndose a los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo.

Su gabinete incluirá al partido de extrema derecha, anti-UE y pro-ruso SPD y al partido Motoristas por Sí Mismos, cuyo principal programa es oponerse a las políticas climáticas de la UE.

Babis ha prometido recortar la ayuda militar a Ucrania del presupuesto nacional y ha afirmado que el nuevo Gobierno podría poner fin a la iniciativa checa para la adquisición de munición de gran calibre en todo el mundo.

Babis ha afirmado que el plan es poco transparente y excesivamente caro, pero no ha adoptado una postura clara sobre el futuro del proyecto, que cuenta con el firme respaldo del presidente.

Pavel nombró a su nuevo primer ministro después de que Babis dijera la semana pasada que pasaría su principal activo, Agrofert, un grupo de más de 200 empresas de productos químicos, alimentación, agricultura y otros negocios, a una estructura fiduciaria para resolver el conflicto de intereses que tendría en el cargo. (Información de Jan Lopatka; edición de Frances Kerry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)