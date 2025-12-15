El presidente checo nombra al Gobierno del primer ministro Babiš

PRAGA, 15 dic (Reuters) -

El nuevo Gobierno del primer ministro checo Andrej Babis asumió el poder el lunes tras su victoria en las elecciones de octubre, en un cambio que probablemente debilitará el apoyo del país a Ucrania y reforzará el flanco populista de derechas de la Unión Europea.

Babis, multimillonario de 71 años, regresa al poder tras cuatro años en la oposición al frente de una coalición que incluye al SPD, partido de extrema derecha, antieuropeo y prorruso, y al partido Motoristas por Sí Mismos, cuyo principal programa es oponerse a las políticas climáticas de la UE.

En la ceremonia de investidura del equipo de Babis, el presidente Petr Pavel pidió a la nueva coalición que gobernara con responsabilidad y reconociera los beneficios de la pertenencia a la OTAN y la UE para Checa, un centroeuropeo de 10,9 millones de habitantes.

"Sin duda, nuestro país no sería más seguro si no formáramos parte de la OTAN, del mismo modo que sería menos próspero y estable económicamente si no fuéramos miembros de la Unión Europea", dijo Pavel el lunes en el acto de nombramiento del Gobierno.

"Por eso debemos abordar la pertenencia a estas instituciones con la máxima responsabilidad y ser miembros responsables y constructivos, en lugar de rechazadores".

Sustituyendo a un Gobierno fuertemente proucraniano y proeuropeo, el Gobierno de Babis desplazará el centro de gravedad político de

Checa desde el centro liberal hacia las fuerzas de la derecha europea.

Su partido Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, por sus siglas en checo), pertenece al grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo, junto a Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orban, el Partido de la Libertad austriaco, el ultraderechista Reagrupamiento Nacional francés y el partido de ultraderecha español Vox.

(Información de Jason Hovet y Jan Lopatka; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas)