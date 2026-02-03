El presidente chino aboga por un "mundo igualitario y multipolar" en reunión con el líder uruguayo

PEKÍN, 3 feb (Reuters) - China y Uruguay deben trabajar juntos para promover un "mundo multipolar igualitario y ordenado", dijo el presidente Xi Jinping a ⁠su homólogo Yamandu Orsi el martes, cuando ⁠ambos países firmaron un acuerdo de cooperación en ámbitos que van desde el comercio hasta el medio ambiente.

La visita de Orsi es la primera de un líder sudamericano ⁠a la capital ‌china ​desde que Estados Unidos invadió Venezuela en enero y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en una incursión.

Según ​un informe del grupo de prensa, Xi dijo que China apoyaba a los países de ‌América Latina y el Caribe en la defensa de su ‌soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, ​con el fin de ayudar a calmar una situación internacional volátil y "la escalada de intimidación unilateral". China y Uruguay deben "trabajar juntos para promover un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos", dijo Xi en sus comentarios.

La reunión tiene lugar tras una serie de visitas a China de primeros ministros occidentales este año, desde el británico Keir Starmer hasta el canadiense Mark Carney y el finlandés Petteri Orpo.

Orsi dijo que la asociación estratégica entre ⁠China y Uruguay estaba atravesando su "mejor momento" y pidió a ambas naciones que "se comprometieran a elevarla a un nuevo nivel", según añadió ​el informe conjunto.

Orsi encabeza una delegación de 150 personas, entre las que se encuentran líderes empresariales, en una visita que se prolongará desde el domingo hasta el 7 de febrero y que también pasará por el centro comercial de Shanghái. China y Uruguay firmaron el martes una declaración para profundizar su asociación estratégica, así como 12 documentos para cooperar en áreas que van desde la ciencia y la tecnología hasta el medio ⁠ambiente, la propiedad intelectual y el comercio de carne.

Uruguay desea aumentar el comercio de bienes, especialmente a través ​de la diversificación, e invertir más en servicios e inversiones, según añade el informe conjunto.

El momento de la visita es simbólicamente importante para China, dijo Francisco Urdinez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

"Para Pekín, recibir a Orsi... es ‍una señal de que los países sudamericanos siguen deseosos de colaborar, a pesar del entorno geopolítico cada vez más polarizado", añadió.

Sin embargo, es probable que la relación de Uruguay con Pekín se vea condicionada por la renovada atención de Estados Unidos hacia América Latina y la preocupación por la implicación de China en la región, según Margaret Myers, directora ​del Programa de Asia y América Latina del Diálogo Interamericano.

"Tras las acciones en Venezuela, tanto China como muchos países latinoamericanos están sopesando las perspectivas de una intervención continuada de Estados Unidos en la región", dijo. (Información de la redacción de Pekín; redacción de Farah Master; ‍edición de Jacqueline Wong, Thomas Derpinghaus y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)