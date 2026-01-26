El presidente chino dice que India y China son "amigos y socios"

HONG KONG, 26 ene (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que China e India son "buenos vecinos, amigos y socios" al felicitar al presidente Droupadi Murmu por el Día de la República del país surasiático, informó el lunes la agencia oficial de noticias Xinhua.

Xi dijo que en el último año, las relaciones entre China e India han seguido mejorando y desarrollándose y son de "gran importancia para mantener y promover la paz y la prosperidad mundiales", según Xinhua.

Xi dijo que China siempre ha creído que ser "buenos vecinos, amigos y socios" es la opción correcta tanto para China como para India.

Se refirió a China e India como "el dragón y el elefante bailando juntos", según Xinhua.

Xi dijo que esperaba que ambas partes ampliaran los intercambios y la cooperación y atendieran las preocupaciones de la otra para promover unas relaciones sanas y estables.

Los vecinos asiáticos, dotados de armamento nuclear, comparten una frontera de 3.800 kilómetros mal delimitada y disputada desde la década de 1950.

Los lazos entre ambos países se vieron sacudidos por un enfrentamiento en 2020 en el que 20 soldados indios y cuatro chinos murieron en un combate cuerpo a cuerpo. Después de aquello, la frontera del Himalaya fue fuertemente militarizada por ambas partes.

Ambos países empezaron a mejorar sus lazos el año pasado tras organizar una serie de visitas bilaterales de alto nivel.

Los vuelos directos se reanudaron en 2025 mientras ambos países intensificaban los flujos comerciales y de inversión en el contexto de la combativa política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Información de la redacción de Pekín; redacción de Farah Master; edición de Christian Schmollinger y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)