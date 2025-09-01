El presidente chino Xi presenta su visión de un nuevo orden mundial en un foro de seguridad

Por Laurie Chen y Mei Mei Chu

TIANJIN, 1 sep (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, instó el lunes a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) a aprovechar su "mercado a gran escala", al tiempo que desveló su ambición de un nuevo orden económico y de seguridad mundial que desafíe a Estados Unidos.

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha establecido un modelo para un nuevo tipo de relaciones internacionales, dijo Xi en su discurso de apertura ante más de 20 líderes mundiales en una cumbre de dos días celebrada en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China.

"Debemos abogar por una multipolarización equitativa y ordenada del mundo, una globalización económica inclusiva y promover la construcción de un sistema de gobernanza mundial más justo y equitativo", afirmó.

China proporcionará este año 2000 millones de yuanes (US$280 millones) de ayuda gratuita a los Estados miembros y otros 10.000 millones de yuanes en préstamos a un consorcio bancario de la OCS, añadió.

"Debemos aprovechar el mercado a gran escala...

para mejorar el nivel de facilitación del comercio y la inversión", dijo Xi, instando al bloque a impulsar la cooperación en campos como la energía, las infraestructuras, la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el primer ministro indio, Narendra Modi, y otros líderes de Asia Central, Oriente Medio, Asia Meridional y el Sudeste Asiático asistieron a la ceremonia inaugural en una importante muestra de solidaridad del Sur Global.

El bloque, centrado en la seguridad, que comenzó como un grupo de seis naciones euroasiáticas, se ha ampliado a 10 miembros permanentes y 16 países dialogantes y observadores en los últimos años.

Xi también pidió a los socios de la organización que "se opongan a la mentalidad de la Guerra Fría y a la confrontación de bloques" y que apoyen los sistemas multilaterales de comercio, una aparente indirecta a la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha afectado desproporcionadamente a las economías en desarrollo como India, cuyas exportaciones se vieron afectadas con un gravamen del 50% la semana pasada.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó el domingo que China desempeña un papel "fundamental" en la defensa del multilateralismo mundial.

Los analistas afirman que China utilizará la mayor cumbre de la historia de este año para mostrar una visión alternativa de la gobernanza mundial al orden internacional liderado por Estados Unidos, en un momento de errática formulación de políticas, retirada de Estados Unidos de las organizaciones multilaterales y flujos geopolíticos.

Pekín también ha aprovechado la cumbre para estrechar lazos con Nueva Delhi.

Modi, que se encuentra en China en su primera visita en siete años, y Xi coincidieron el domingo en que sus países son socios para el desarrollo, no rivales, y debatieron formas de mejorar los lazos comerciales ante la incertidumbre arancelaria mundial.

