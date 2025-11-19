El presidente de Airbus pide a Europa que adquiera armas nucleares tácticas

BERLÍN, 19 nov (Reuters) -

El presidente de Airbus, René Obermann, hizo un llamado a los países europeos para que adquieran armas nucleares tácticas en respuesta a la amenaza que suponen los misiles rusos Iskander desplegados en Kaliningrado y que pueden portar cabezas nucleares.

"Nuestro talón de Aquiles parece ser aquello con lo que Rusia nos amenaza de forma bastante pública: se trata de más de 500 cabezas nucleares tácticas en misiles Iskander 26 estacionados justo delante de nuestra puerta en Kaliningrado, además de los recién estacionados en Bielorrusia", afirmó Obermann el miércoles en la Conferencia de Seguridad de Berlín.

"Alemania, Francia, Reino Unido y otros Estados miembros europeos que lo deseen deberían acordar un programa común y escalonado de disuasión nuclear, incluido en gran medida el nivel táctico. Creo que sería una señal masiva de disuasión", señaló.

(Reporte de Sabine Siebold; editado en español por Carlos Serrano)