El presidente de Alemania descarta asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín

Nueva Zelanda alerta de la creciente amenaza de China para el Indo-Pacífico

BERLÍN, 8 Dic. 2021 (DPA/EP) -

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha descartado este miércoles acudir a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en febrero en Pekín, una decisión que llega después de que Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda anunciaran un boicot contra la cita deportiva como señal de protesta por el historial de China en materia de Derechos Humanos.

La portavoz de la Presidencia alemana, no obstante, no ha realizado comentarios en este sentido y ha evitado hablar de un boicot diplomático a pesar de la insistencia de algunos políticos alemanes, que así lo requerían.

No obstante, los Juegos contarán con la participación de los atletas de dichos países. "No hay planes de que el presidente alemán viaje a Pekín", ha confirmado la portavoz, que ha matizado que "estos planes no existían ya antes de que Estados Unidos anunciara su decisión".

Nueva zelanda alerta de la amenaza china

Este mismo miércoles, las Fuerzas Armadas neozelandesas han alertado de la creciente amenaza que supone China para los vecinos del Indo-Pacífico y ha lamentado que la actitud del gigante asiático fomente la "confrontación y el conflicto" en la región.

En un informe sobre materia de defensa, el Ejército ha indicado que a pesar de que "no existe conflicto, la competencia estratégica (...) podría poner en peligro la seguridad de Nueva Zelanda".

El documento, redactado cada cinco años, insta al Gobierno a aplicar una estrategia más "deliberada y proactiva", con "prioridades claras" en materia de defensa. El ministro de Defensa, Andrea Bridgman, ha matizado que China es "cada vez más poderosa a la hora de satisfacer sus intereses" y ha señalado que está ahora inmersa en lograr la "modernización de su Ejército".