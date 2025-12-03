El presidente de Alemania visita Reino Unido para celebrar lazos y recordar cicatrices históricas

LONDRES (AP) — Los miembros de la realeza británica dieron la bienvenida al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en el Reino Unido el miércoles para una visita de Estado que celebrará los estrechos lazos entre los países, al tiempo que recordará las cicatrices del pasado.

Gran Bretaña desplegó la alfombra roja del boato liderada por dos de sus miembros de la realeza más populares, el príncipe Guillermo y su esposa Kate. Los visitantes fueron luego llevados al Castillo de Windsor, una fortaleza de 1.000 años de antigüedad al oeste de Londres.

El rey Carlos III agasajará a Steinmeier y a su esposa, Elke Büdenbender, al inicio de una gira de tres días que contará con todo el esplendor y la ceremonia que el Reino Unido tradicionalmente ofrece a sus invitados de honor. Pero también habrá una nota sombría, ya que Steinmeier es el primer mandatario alemán en realizar una visita de Estado a Gran Bretaña en 27 años.

La pareja visitará la Catedral de Coventry el viernes para conmemorar el bombardeo nazi de la ciudad, que mató al menos a 568 personas y destruyó o dañó más de la mitad de sus hogares la noche del 14 de noviembre de 1940. Fue el peor ataque en una ciudad británica durante la Segunda Guerra Mundial.

Alemania se ha disculpado más de una vez por las atrocidades del régimen nazi. Y durante la visita de Estado de Carlos a Alemania en 2023, él reconoció la devastación causada por la guerra, colocando una ofrenda floral en los restos de la Iglesia de San Nicolás en Hamburgo para recordar a las más de 30.000 personas que murieron durante el bombardeo aliado de la ciudad en julio de 1943.

Pero el momento de este evento lo hace único, dijo un veterano observador de la realeza.

“Este año es el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y luego en Japón”, dijo Joe Little, editor gerente de Majesty Magazine. “Es un momento particularmente conmovedor en la historia británica y alemana, por lo que el hecho de que esto se esté considerando en la visita de Estado claramente es importante para ambas partes”.

Aunque las visitas de Estado son organizadas por el rey, se programan a solicitud del gobierno electo para recompensar a amigos —y a veces presionar a socios reacios— con un tratamiento de alfombra roja que solo la familia real británica puede proporcionar.

Así que habrá deslumbrantes tiaras, exhibiciones de precisión militar y un suntuoso banquete servido en plata de 200 años de antigüedad. También hay un enorme árbol de Navidad en el Salón de San Jorge.

Pero es un espectáculo con un propósito. Gran Bretaña y Alemania buscan subrayar los lazos entre los dos países mientras enfrentan los desafíos de la guerra en Ucrania y las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazan con desbaratar añejas relaciones comerciales y de seguridad.

El viaje se basará en el éxito de la visita de Estado de Carlos a Alemania, su primera de este tipo desde que ascendió al trono. El rey destacó los viejos lazos entre los dos países y la importancia de la cooperación futura.

Antes de llegar, Steinmeier enfatizó que Alemania y el Reino Unido están en el camino hacia el acercamiento después de los difíciles años del Brexit y que era necesario acercarse más. La visita de Carlos a Alemania en marzo de 2023 fue una señal, dijo Steinmeier, según la agencia de noticias alemana dpa.

“Esto muestra cuán importantes son las relaciones germano-británicas para ambos, que la amistad germano-británica es un asunto cercano a nuestros corazones”, señaló Steinmeier.

Los funcionarios británicos esperan que esos lazos se consoliden con la cobertura de los deslumbrantes eventos en el Castillo de Windsor.

“Producirá imágenes maravillosas y estas serán vistas como símbolos para el público británico y el público alemán”, dijo Gerhard Dannemann, exjefe del Centro de Estudios Británicos en la Universidad Humboldt de Berlín. “Y la esperanza es que ... el presidente alemán pueda emular”, lo que Carlos hizo en 2023.

