El presidente de Austria renuncia a participar en la COP30 en Brasil por los altos precios

El jefe de Estado austríaco Alexander Van der Bellen indicó el jueves a la AFP que no participará en la COP30 en Brasil en noviembre, principalmente debido a los "costos excepcionalmente altos este año".

"Estos gastos logísticos no pueden ser cubiertos dentro del marco presupuestario estricto de la presidencia", indicó en un comunicado tras la inflación de los costos en la ciudad amazónica de Belém.

Austria aplica actualmente una política de austeridad que afecta a todas sus instituciones debido a un déficit público considerado excesivo por la Unión Europea, de la cual es miembro.

"Nuestra consolidación presupuestaria exige recortes financieros y una disciplina" compartida, añadió y destacó la importancia de la COP, evento al que le deseó "todo el éxito posible" a Brasil.

A principios de julio, había afirmado que "dudaba en ir" a Belém, ironizando sobre el hecho de que podrían reprocharle "haber tenido que dormir afuera", "si las infraestructuras fueran insuficientes".

La semana pasada, Brasil descartó cambiar la sede de la COP30, en respuesta al pedido de varios países descontentos con el precio de los hospedajes en la ciudad amazónica de Belém, que recibirá la más importante cumbre climática de la ONU entre el 10 y el 21 de noviembre.

Belém cuenta con 1,3 millones de habitantes y las ofertas hoteleras pueden superar los US$1000 por noche, algo que la COP30 ha denunciado como "abusos" del sector.

Pero su presidente André Correa do Lago afirmó que "quienes se están manifestando son los países que forman parte del grupo de islas pequeñas, de países de menor desarrollo relativo o del grupo africano".

"Las habitaciones deben estar entre US$50 y US$70 (por noche) para que ellos puedan asistir a la COP", agregó Correa.

Sin embargo, incluso si tiene un déficit, Austria se encuentra entre los países más ricos del mundo, y esta nación europea de 9,2 millones de habitantes es una de las pocas que ha elegido a un líder ecologista.

Una nueva reunión de los organizadores de la COP está programada para el lunes para continuar el diálogo sobre cuestiones como la vivienda.

Brasil espera recibir unas 50.000 personas en la cumbre y dice haber identificado alojamientos para 53.000 personas en Belem.