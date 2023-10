El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha visitado varias localidades de la región de Nagorno Karabaj, recién arrebatada a los separatistas armenios, para hacerse fotografías con la bandera azerí que ondea ya en estos lugares.

El mandatario azerí ha visitado la que era capital de la autoproclamada república de Artsaj proarmenia, denominada Stepanakert por los armenios y Jankendi para los azeríes, y ha izado la bandera en un acto "histórico".

"Estamos hoy aquí en Jankendi, en el centro de Jankendi, en pie bajo el escudo y la bandera de Azerbaiyán. Es una gran felicidad y un acontecimiento histórico. Quizás no es correcto que yo hable de historia ahora porque hemos vivido este momento. Hemos hecho historia", ha destacado.

"El pueblo de Azerbaiyán ha logrado esta victoria que todo el mundo conoce. Estará ya con nosotros para siempre. Esta victoria quedará para siempre en nuestra historia. Las próximas jeneraciones estarán siempre orgullosas de esta victoria", ha proclamado.

Aliyev también se ha referido a los tres presidentes que ha tenido la república de Artsaj proarmenia.

"Los tres payasos que solían estar aquí y llamarse 'presidente' están esperando a día de hoy el castigo que merecen" y "también le sirven el té a quien solía estar en estos edificios y se llamaba a sí mismo 'primer ministro'. ¿Se atreverá a volvernos a amenazar?", ha afirmado, según la agencia de noticias azerí Azartec.

Los armenios "creían que lo que dije hace 20 años era solo palabrería". "No. Yo hago lo que digo que haré. Todo el mundo lo sabe, incluida Armenia. Que no lo olviden. ¡Que no olviden la Guerra Patriótica! ¡Que no olviden la operación antiterrorista!", ha espetado.

Aliyev se ha referido además a la época entre 1969 y 1982, cuando Azerbaiyán aún controlaba Nagorno Karabaj y allí vivía una mayoría de población armenia. "Hubo un tiempo en que azeríes y armenios vivían en amistad, no solo en Jankendi, sino también Karabaj, Bakú, Granya, Ereván, Iraván, Zangezur, Daralayaz y Basarkechar. Recuerdo esos años. Cuando Heidar Aliyev llegó al poder en el Azerbaiyán soviético las fuerzas nacionalistas que había en Karabaj se retiraron completamente. Fueron exactamente 18 años, entre 1969 y 1982 no hubo ni un solo incidente", ha recordado.

Entonces Aliyev visitó la región y "había una atmósfera amistosa en el más amplio sentido de la palabra". Aliyev ha recordado las infraestructuras construidas en esa época, así como la mayoría de los edificios que existen actualmente. "Se trabajaba juntos. Hoy hemos izado la bandera azerí", ha resaltado.

El dirigente azerí también ha respondido a las acusaciones de limpieza étnica lanzadas desde Armenia. "Fuimos víctimas de una limpieza étnica. Se cometió un genocidio contra nosotros", ha asegurado.

Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur recuperado por Azerbaiyán en una ofensiva militar de apenas 24 horas iniciada el pasado 19 de septiembre, tras las guerras entre 1988 y 1994 y la de 2020. Más de 100.000 personas --de las 120.000 que vivían en la zona-- han huido a Armenia desde entonces, lo que ha llevado a Ereván a denunciar una "limpieza étnica".

El alto el fuego anunciado el 20 de septiembre tras la ofensiva, que dejó más de 200 fallecidos en Nagorno Karabaj y se saldó con la muerte de más de 190 militares azeríes, incluye el desarme de grupos armados y la retirada de militares armenios. La propia república de Nagorno Karabaj/Artsaj ha anunciado que se disolverá el próximo 1 de enero.