El presidente de BBVA dice que no dimitirá, mientras Sabadell celebra el fracaso de la opa

Por Jesús Aguado

MADRID, 17 oct (Reuters) -

El presidente del banco español BBVA, Carlos Torres, afirmó el viernes que no dimitirá a pesar de que el banco no ha logrado convencer a los accionistas de Sabadell para que respalden su opa hostil.

El fracaso se considera un golpe personal para Torres, el arquitecto de la oferta de 16.320 millones de euros (US$19.100 millones) de BBVA, que ya había intentado y fracasado en su intento de lograr una unión entre el segundo y el cuarto mayor banco de España en 2020.

"No, ya he respondido en repetidas ocasiones en el pasado que mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso", dijo Torres cuando se le preguntó si estaba considerando dimitir.

Torres afirmó que tanto él como el consejero delegado, Onur Genç, contaban con el apoyo de todo el consejo de administración del BBVA y de sus accionistas.

Por su parte, el Sabadell celebró el fracaso de la opa del BBVA y afirmó que ambos bancos están mejor separados.

"El fin de la

opa

es el mejor camino para Banco Sabadell y para BBVA, que son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas", dijo el viernes el presidente del Sabadell, Josep Oliu, en un comunicado.

Las acciones de BBVA subían un 5,3% a las 0901 GMT, mientras que las de Sabadell retrocedían un 7,8%.

BBVA necesitaba el respaldo de los propietarios de más del 50% de las acciones de Sabadell, pero los accionistas sólo acudieron a la opa por el 25,47% de los derechos de voto, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicados a última hora del jueves.

El bajo nivel de aceptación ha sorprendido a analistas e inversores, que esperaban una participación de entre el 30% y el 50%.

BBVA dijo el jueves que su consejo reafirmó por unanimidad su compromiso con un nuevo plan estratégico a cuatro años establecido en julio, que tiene como objetivo un reparto entre los accionistas de 36.000 millones de euros sin Sabadell.

También dijo que ejecutaría inmediatamente una recompra de acciones pendiente de alrededor de 1000 millones de euros y lanzaría un importante programa adicional de recompra de acciones tan pronto como reciba la autorización del Banco Central Europeo.

(1 dólar = 0,8545 euros)