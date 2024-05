El presidente de Benín llama a la reconciliación con Níger en plena crisis por el cierre de fronteras

Supedita la reanudación del tránsito de petróleo a la restauración completa de relaciones bilaterales

MADRID, 12 May. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Benín, Patrice Talon, ha enviado un mensaje de reconciliación a las autoridades militares nigerinas para intentar resolver la crisis abierta desde que Níger cerrara su frontera con su país vecino por motivos de seguridad, según sus autoridades, una decisión respondida por el Gobierno beninés ordenando la suspensión de las exportaciones de petróleo nigerino a través de su territorio.

"La situación actual me da mucha pena", ha declarado Talon este sábado, "porque somos países amigos y hermanos, y yo fui uno de los primeros que abogó por el fin de las sanciones contra Níger".

A finales de 2023 Talon ya manifestó su deseo de normalizar las relaciones bilaterales entre ambos países después de vivir tensiones desde julio del mismo año, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente electo, Mohamed Bazoum. La junta militar nigerina ya reabrió sus fronteras con Nigeria a finales de marzo por la retirada de las sanciones de la CEDEAO.

Cabe recordar que el primer ministro designado por la junta golpista de Níger, Alí Lamine Zeine, ha dicho que la negativa de Niamey a reabrir su frontera común con Benín se debe a "razones de seguridad", entre otros motivos por la supuesta presencia de bases francesas -- París aseguró que completó su retirada en diciembre del año pasado -- y ha asegurado que lo hará cuando tenga la oportunidad.

No obstante, Talon ha tachado de "ridículas" las afirmaciones de las autoridades nigerinas sobre una presunta acumulación de tropas en la frontera para invadir el país vecino. "No hay ningún motivo para que Benín ataque a Níger con el apoyo de fuerzas extranjeras", apuntó.

Sobre las restricciones al petróleo, Talon defendió su decisión en vista de que las autoridades nigerinas exigen una nueva modalidad de relaciones comerciales a su juicio "completamente irregular" y recordado que su país es imprescindible para el tránsito de bienes marítimos desde Níger, que no tiene salida al mar.

"Parece que las autoridades nigerinas prefieren que el petróleo nigerino atraviese Benín de manera irregular y se cargue en nuestras aguas de manera irreglular porque creen que las autoridades beninesas son enemigas", ha declarado antes de añadir que "resulta imprescindible restaurar las relaciones económicas y comerciales para que las mercancías, en particular el petróleo, salgan de Benín".

"Si mañana las autoridades nigerinas deciden colaborar formalmente con Benín, los barcos se cargarán, pero no en un ambiente informal de adversidad que no está justificado", ha insistido.

"Nuestras aguas territoriales no pueden ser objeto de tráfico ilícito e intercambios informales. Si Níger desea cargar su petróleo en nuestras aguas, debe considerar que Benin no es un país enemigo y que el territorio de Benin no puede ser objeto de tráficos ilícitos o intercambios informales", ha zanjado.

Europa Press