El presidente de Bielorrusia denuncia una nueva incursión de Ucrania en el espacio aéreo de su país

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha denunciado que las Fuerzas Aéreas de su país entraron este pasado viernes en alerta tras detectar una incursión de "docenas" de presuntos aviones no tripulados de Ucrania en el espacio aéreo del país.

Según ha hecho saber este sábado el mandatario, férreo aliado de Rusia, las Fuerzas Aéreas bielorrusas entraron "en alerta máxima" a las 18.10 del viernes (hora local) tras detectar una incursión. "El hecho es que, y sospechamos que no es la primera vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania violaron todas las reglas de conducta al invadir el espacio aéreo de la localidad de Kostyukovichi", ha indicado.

"En respuesta, las fuerzas de defensa aérea fueron puestas en alerta máxima para interceptar los objetivos, alrededor de una docena de ellos", ha añadido Lukashenko en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias de Bielorrusia, BelTA, donde confirmó el despliegue de aviones, helicópteros" y la puesta en "alerta máxima" de sus lanzaderas de cohetes MLRS.

Lukashenko ha añadido que tanto el Ministerio de Defensa como el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia recibieron instrucciones de tomar las medidas adecuadas para garantizar de manera confiable la seguridad del Estado.

"No entiendo por qué Ucrania necesita esto. Tenemos que resolverlo. Pero, como dije, hemos dejado bien claro que cualquier provocación no quedará sin respuesta", ha indicado Lukashenko, cuyo país no participa activamente en la guerra de Ucrania pero obedece a todas y cada una de las peticiones de Rusia para albergar sus misiles o realizar ejercicios militares.

"Lo desagradable es que los ucranianos, como les he advertido muchas veces, están demostrando con esto que no están listos para ninguna paz y continúan aumentando esta tensión", ha añadido Lukashenko antes de recordar que, esta misma semana, fuerzas ucranianas han entrado en la región rusa de Kursk, en lo que describió como un acto de "provocación" que "no durará mucho tiempo", a su entender.

Europa Press