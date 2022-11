El presidente de Colombia anuncia una inversión de 200 millones de euros anuales para proteger el Amazonas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado una inversión anual de 200 millones de dólares (200,04 millones de euros) durante 20 años para salvar la selva del Amazonas en su territorio.

En su intervención ante la Conferencia Climática de Naciones Unidas COP 27 que se realiza en Egipto, Petro presentó un 'Decálogo para enfrentar la Crisis Climática', en el que se incluía esta inversión millonaria, con el objetivo de proteger esta selva que, a su juicio, es "uno de los pilares climáticos del planeta".

Además, durante la exposición de este punto cinco del decálogo, el presidente colombiano ha apelado a otras potencias mundiales, esperando el "aporte económico mundial".

Lucha contra la economía de los hidrocarburos

Otro de los temas que Petro más ha abordado en su discurso ha sido la descarbonización de la economía, lo que implica una "transformación profunda de la economía mundial".

En este sentido, el líder colombiano ha subrayado la importancia de poner "fechas definidas" para el final del modelo económico basado en los hidrocarburos. "Cada vez consumimos más carbón, petróleo, gas..., la solución a la crisis climática es un mundo en el que no dependamos de estas fuentes de energía", ha resaltado.

Asimismo, Petro ha apelado directamente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando que es necesario que cambien sus tratados constitutivos y estos se adapten a los acuerdos suscritos en las sucesivas COP, "y no al revés". "Estos tratados van en contra de la solución a la crisis climática", ha sentenciado.

En esta línea, también se ha dirigido a "la banca privada" para que deje de financiar al mercado de los hidrocarburos. "Es la hora de la humanidad y no de los mercados", ha sentenciado, al mismo tiempo que ha aclarado que la solución no pasa por esta acumulación de capital. "Quien produjo la crisis climática no puede ser jamás el remedio", ha añadido.

Europa Press