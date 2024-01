La Comisión Electoral Nacional Independiente cifra en un 16 por ciento la tasa de participación en los comicios

MADRID, 17 Ene. 2024 (Europa Press) -

El actual presidente de Comoras, Azali Assoumani, ha ganado las elecciones presidenciales al conseguir cerca del 63 por ciento de los votos en la primera vuelta de los comicios, celebrados el pasado domingo y marcados por el llamamiento a la abstención por parte de la oposición, que ha denunciado fraude electoral.

Después de Assoumani, que ha conseguido 33.200 votos como candidato del partido Convención para la Renovación de Comoras (CRC), se encuentra Salim Issa Abdalá, que ha obtenido el 20,26 por ciento de los votos (correspondientes a 10.684 papeletas) como aspirante del principal partido de la oposición, Juwa.

Muy por detrás se encuentran los otros cuatro candidatos, Daudu Abdalá Mohamed, con el 5,88 por ciento de los apoyos (3.102 votos); el candidato independiente Burhane Hamidu, con el 5,14 por ciento (2.709 votos); Muigni Baraka Said Soilihi, al tener el 4,75 por ciento (2.503 votos); y Abubdu Soefi, que se ha quedado con el uno por ciento de los apoyos al recibir únicamente 530 papeletas.

Cabe destacar que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Comoras ha cifrado en un 16 por ciento la tasa de participación en los comicios, si bien en los días anteriores había estimado que un 60 por ciento de los ciudadanos habían acudido a las urnas durante la jornada electoral en la que también se han elegido a los gobernadores de las islas.

En su primera reacción tras la reelección, el mandatario ha hecho un llamamiento a los opositores a utilizar los canales legales para protestar sobre su victoria: "La paz, la estabilidad y el juego limpio deben prevalecer tras el anuncio de estos resultados", según ha recogido la radio pública de la isla francesa de Mayotte (reclamada por Comoras pero bajo control francés) RFO.

Tras la votación, los cinco candidatos de la oposición denunciaron irregularidades y manipulación de votos en las islas, declarando en una rueda de prensa conjunta que "no ha habido elecciones en Comoras el 14 de enero". "Esta es la imagen que nos ofrece el dictador Azali. Hizo lo mismo en 2019. Pensamos que al estar al frente de la Unión Africana cambiaría, pero no, hoy los comoranos no tenían derecho a elegir al presidente de su elección", lamentaron al referirse a que el Ejército ha interrumpido el proceso electoral.

La plataforma de Observación Electoral de Comoras ha denunciado "irregularidades en las operaciones de votación" y un desarrollo "relativamente tranquilo en todos los colegios electorales observados", si bien lamentaba su imposibilidad de recorrer todos los centros por falta de acreditaciones suficientes, alcanzando una cobertura limitada del 43,2 por ciento de los colegios, informa el periódico comorense Al Watwan.

El actual mandatario, de 64 años, llegó al poder en 1999 mediante un golpe de Estado y se impuso en las elecciones de 2002 y de 2016 en el que debía ser su último mandato. Sin embargo, en 2018 se eliminaron las restricciones a la reelección tras un referéndum de reforma constitucional que le permitió presentarse de nuevo y ganar las elecciones de 2019.

Comoras ha vivido unos 20 golpes de Estado desde su independencia de Francia, en 1975, lo que ha provocado "una prolongada inestabilidad política y un desarrollo económico atrofiado", según recoge el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA. Los datos del Banco Mundial apuntan a que un 45 por ciento de los 836.774 habitantes del archipiélago viven por debajo del umbral de la pobreza y un porcentaje similar sufre inseguridad alimentaria.