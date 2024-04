El presidente de Corea del Sur se disculpa por la derrota electoral en las parlamentarias

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se ha desmarcado este martes por la grave derrota electoral sufrida por su formación, el gubernamental Partido del Poder del Pueblo (PPP) en las parlamentarias celebradas la semana pasada en el país, que se saldaron con una clara victoria por parte de la oposición.

Yoon, que ha admitido que "no ha tenido en cuenta lo suficiente la voluntad de la población", ha señalado que "como presidente, es culpable" de los resultados obtenidos. Su disculpa llega así seis días después de que se confirmara la derrota del PPP en las elecciones del 10 de abril, en las que solo se hizo con 108 escaños de un total de 300 que conforman la Cámara.

El presidente ha lamentado lo que ha descrito ahora como una "falta de comunicación" con el pueblo surcoreano tras entender la derrota como una "mala evaluación" de su gestión al frente del Gobierno, según informaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Todos debemos aceptar con humildad el sentimiento público revelado en las elecciones generales", ha dicho antes de afirmar que tratará de comunicarse de forma "más humilde y flexible". "Seré el primero en escuchar atentamente el sentimiento de la opinión pública", ha dicho.

Las elecciones han sido consideradas como un juicio a la Administración Yoon tras dos años de un mandato de un total de cinco años. El primer ministro, Han Duck Soo, el jefe de gabinete presidencial, Lee Kwan Sup, y la mayoría de los altos cargos presidenciales han ofrecido su dimisión tras la derrota.

"Aunque en los dos años transcurridos desde mi toma de posesión sólo he mirado al pueblo y he seguido el camino del interés nacional, no he estado a la altura de las expectativas de la gente", ha manifestado, no sin antes confirmar que no tiene intención de retirar su polémico plan para aumentar las plazas estudiantes de Medicina en las facultades del país, una iniciativa que ha generado huelgas y protestas.