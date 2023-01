El presidente de Croacia compara la guerra en Ucrania con el "Armagedón"

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha comparado este lunes la guerra en Ucrania con el "Armagedón" y ha calificado la ayuda internacional facilitada por países de Occidente a Ucrania como un "tormento".

"La cuestión es cuánto más vamos a ayudar a Ucrania. Esto no es ayudar, es un tormento. 300.000 ucranianos podrían haber muerto. Se me rompe el corazón cuando lo pienso. El hecho es que aquellos que no están obligados a luchar, lo están observando desde ciudades que no están en guerra. Es el Armagedón", ha dicho durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha señalado que Occidente "ha entrado en un conflicto con Rusia entendiendo sus intereses" y ha puntualizado que "solo aquellos que pagan con el dinero de otros se comportan así".

Milanovic ha subrayado que espera "abrir los ojos a los demás porque Europa ha entrado en guerra con una potencia nuclear". "Veo cómo unas emociones absurdas están llevando a Europa a algo que no puede controlar", ha aseverado.

Anteriormente, el presidente croata se había referido al conflicto como una guerra entre Rusia y Estados Unidos y ha alertado de que el envío de tanques alemanes a Ucrania "solo lo prolongará" y "podría llevar a una Tercera Guerra Mundial".

Sobre la posibilidad de que la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, vuelva a formar parte de Ucrania, ha descartado la idea y ha pedido madurez. "Está claro que Crimea nunca volverá a formar parte de Ucrania", ha puntualizado, según informaciones del diario 'Vecernji List'.

Europa Press