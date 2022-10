El presidente de Ecuador afirma que a Rafael Correa "solo le interesa su libertad"

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha afirmado este viernes que a su predecesor, Rafael Correa, "solo le interesa su libertad", insinuando que al expresidente no le importa el bienestar del país.

Así lo ha indicado el actual mandatario en una entrevista con Ecuador TV, en la que ha detallado que hace unos meses mantuvo una conversación telefónica con Correa a petición de este.

"Me dijeron (Rafael) 'Correa quiere hablar con usted', y habl√© con Correa. Lo hice porque a m√≠ me interesa el Ecuador, pero en esa conversaci√≥n telef√≥nica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador" ha detallado Lasso, seg√ļn ha recogido 'El Tel√©grafo'.

Asimismo, el presidente de Ecuador ha precisado que a Correa solo "le interesa su libertad, su impunidad, solo la de él y ni siquiera la de su gente".

Por este motivo, Lasso ha hecho un llamamiento a "hablar del futuro", alegando que el expresidente Correa "es el pasado".

Correa, condenado por un delito de cohecho en un caso que ha salpicado también a otros miembros de su antiguo Gobierno, se encuentra en calidad de asilado político en Bélgica, después de que en 2017 saliera de Ecuador y viajara al país europeo.

El expresidente siempre ha defendido que es víctima de una persecución política, algo que ha reivindicado en multitud de ocasiones ante las autoridades belgas.

Europa Press