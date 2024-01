El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha informado este miércoles de que ha planteado a Colombia la extradición de 1.500 presos como parte de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del "conflicto armado interno" que vive el país debido a la actividad de grupos "narcoterroristas".

El mandatario ha subrayado durante una entrevista con Canela Radio que casi la totalidad de los presos en Ecuador son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos. En concreto, ha señalado que las extradiciones se llevarán a cabo a través de acuerdos internacionales.

Noboa también ha aprovechado para explicar que el Gobierno presentará este mismo jueves el proyecto de las dos nuevas cárceles de alta seguridad, ubicadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena, que serán construidas por la misma empresa que realizó las ya existentes en México y El Salvador.

El mandatario ya habló de esta medida la pasada semana durante una entrevista en Radio Sucre. "Para todos los Bukele lovers. Una cárcel igualita", resaltó, en referencia al denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

Por otro lado, Noboa ha explicado este miércoles que las bandas armadas quieren acogerse a los tratados de Derechos Humanos. "Hablan de Derechos Humanos los secuestradores de 40 personas", ha aseverado, aludiendo a la toma de las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión.

"No podemos ceder, que es lo que ellos querían. Nosotros no vamos a parar porque una sarta de terroristas quieren amedrentar a la ciudadanía. No vamos a ceder", ha subrayado, agregando que se trata de un "conflicto armado no internacional" formado por más de 20.000 personas.

En este sentido, ha agregado que para llevar a cabo todas las medidas durante el estado de excepción habrá que recortar gastos y egresos del Estado. "Tenemos asistencia internacional, que la estamos aceptando", ha sentenciado el mandatario ecuatoriano.

"Vivimos un momento muy duro. Este Gobierno es un Gobierno firme. Es un Gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios", ha señalado, agregando que las bandas armadas son "objetivos militares".

Además Noboa ha recordado que se trata de una colaboración judicial. "Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte de grupos terroristas", ha indicado.