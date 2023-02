El presidente de Finlandia afirma que desea unirse a la OTAN "lo antes posible" y dice que todo depende de Turquía

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, ha afirmado este viernes que el país desea unirse a la OTAN "lo antes posible" pero ha admitido que todo depende del Gobierno turco, que tiene "la última palabra" sobre cómo se producirá esta adhesión.

"Suecia y Finlandia tienen su propio entendimiento: ambos queremos ser miembros lo antes posible. Turquía tiene su propio entendimiento de la situación y de cómo abordarla, por lo que queda totalmente en sus manos", ha aseverado en una rueda de prensa al inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Al ser preguntado por la posibilidad de que Turquía ratifique la adhesión finlandesa dejando fuera a Suecia, Niinisto ha señalado que "no querremos retirar la solicitud". "Hemos expresado nuestro deseo", ha puntualizado antes de indicar que, en un principio, Finlandia no se retirará "aunque el proceso avance de otra manera", según informaciones del diario 'Helsingin Sanomat'.

Turquía y Hungría son los únicos Estados miembro de la OTAN que no han aceptado el protocolo de adhesión de estos dos países. Niinisto ha aclarado, en este sentido, que cualquier decisión respecto a la adhesión "no afecta a la seguridad de Finlandia, por lo que los ciudadanos no tienen de qué preocuparse".

"Tenemos más paz que de costumbre. La situación en el Báltico, especialmente en Finlandia, está calmada", ha puntualizado.

Europa Press