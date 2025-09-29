Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
El presidente de Indonesia defiende el programa de comedores escolares gratuitos tras 6000 niños intoxicados
Indonesia. El presidente de Indonesia defiende el programa de comedores escolares gratuitos tras 600
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha defendido este lunes el programa de comedores escolares que su Gobierno puso en marcha en enero después de que unos 6000 niños hayan sido intoxicados hace tan solo unos días y ha asegurado que el porcentaje de menores afectados es significativamente menor que aquellos que han logrado beneficiarse de estas comidas.
La intoxicación de los menores --de edades comprendidas entre los 6 y 18 años-- ha desatado numerosas críticas a nivel nacional. Varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han exigido que se detenga "inmediatamente" el programa.
La iniciativa multimillonaria, que también incluye alimentos para mujeres embarazadas, se ha ido expandiendo desde el mes de enero hasta contar con unos 30 millones de beneficiarios --de una población de unas 283 millones de personas--. El objetivo es, no obstante, alcanzar unas 83 millones de personas al año.
"Sí, hay algunos problemas, pero hemos contabilizado los alimentos ofrecidos y el porcentaje de errores, y es de un 0,00017%", ha asegurado Prabowo durante una rueda de prensa en la que ha indicado que se han registrado 70 incidentes de este tipo, según informaciones del diario 'The Jakarta Post'.
No obstante, ha admitido que esto no implica que el Gobierno "esté satisfecho", pero sí ha insistido en la importancia de "contextualizar" estas cuestiones. La Agencia Nacional de Nutrición ha indicado que de los 9000 comedores incluidos en el programa, solo 40 han tenido que ser cerrados por incumplir con los estándares de sanidad.
Otras noticias de Indonesia
Siete años de prisión. Una argentina fue condenada por tráfico de droga en Indonesia
Enorme nube de cenizas. El video que muestra la impresionante erupción del volcán Monte Merapi que puso en alerta a Indonesia
560 personas rescatadas. Imágenes impactantes del incendio mortal en un barco turístico en Indonesia
- 1
“Es fundamental”: la infraestructura destinada a salvar vidas que empezó a utilizarse en el país
- 2
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 3
Copa Ryder: Estados Unidos le puso suspenso a la última jornada, pero Europa se quedó con el festejo
- 4
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital