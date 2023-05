El presidente de Indonesia, sobre la situación en Birmania: "Los abusos no pueden ser tolerados"

La ASEAN reitera la necesidad de "poner fin a la violencia e iniciar el diálogo"

MADRID, 11 May. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha alertado este jueves de que los abusos registrados en Birmania desde el golpe de Estado que tuvo lugar en febrero de 2021 "no pueden ser tolerados" y ha pedido a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) actuar de forma "inclusiva" a la hora de tomar medidas.

Así se ha expresado durante un discurso con motivo del segundo y último día de cumbre de la ASEAN en la ciudad indonesia de Labuan Bajo, donde han recalcado la importancia de "resolver la crisis" que azota fuertemente el país. "La credibilidad de la ASEAN está en juego", ha dicho.

No obstante, ha señalado que, "siendo honesto, no se ha producido un avance significativo en la puesta en marcha del plan de cinco puntos" acordado por la organización en el pasado. "La unidad es más necesaria para seguir adelante", ha puntualizado, según declaraciones recogidas por el diario 'The Straits Times'.

Previamente, los líderes de la ASEAN habían instado a "poner fin a la violencia", han reiterado su "más profunda preocupación" al respecto y han instado al establecimiento del "diálogo" para lograr la paz.

La organización se encuentra sometida a una fuerte presión para tomar medidas más activas a la hora de resolver la crisis que atraviesa Birmania desde la asonada militar, que se ha visto seguida de una dura campaña de represión por parte de las fuerzas birmanas.

Europa Press