El presidente de Irán visita a heridos en explosión en puerto que dejó al menos 28 muertos

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Irán visitó el domingo a los heridos en una enorme explosión que sacudió uno de los principales puertos de la República Islámica, una instalación supuestamente vinculada a la entrega de un ingrediente químico utilizado para fabricar propulsor de misiles.

La visita del presidente Masoud Pezeshkian se produjo mientras el saldo de la explosión del sábado en el puerto Shahid Rajaei, fuera de Bandar Abbas en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, aumentó a 28 muertos y alrededor de 1.000 heridos.

Mientras el Ejército de Irán buscaba negar la entrega de perclorato de amonio desde China, surgieron nuevos videos que mostraban una escena apocalíptica en el puerto aún humeante. Un cráter que parecía tener metros de profundidad estaba rodeado de humo ardiente tan peligroso que las autoridades cerraron escuelas y negocios en la zona.

La televisión estatal iraní reportó que el incendio ya estaba bajo control, diciendo que los trabajadores de emergencia esperaban que estuviera completamente extinguido más tarde el domingo. Durante la noche, helicópteros y aviones de carga pesada realizaron repetidas salidas sobre el puerto en llamas, arrojando agua de mar sobre el sitio.

Pir Hossein Kolivand, jefe de la sociedad de la Media Luna Roja de Irán, informó el número de muertos y heridos en un comunicado difundido por un sitio web del gobierno iraní, diciendo que solo 190 de los heridos permanecían hospitalizados el domingo. El gobernador provincial declaró tres días de luto.

La firma de seguridad privada Ambrey dice que el puerto recibió un químico para combustible de misiles en marzo. Era parte de un envío de perclorato de amonio desde China en dos embarcaciones a Irán, reportado por primera vez en enero por el Financial Times. El químico utilizado para fabricar propulsor sólido para cohetes iba a ser utilizado para reponer las reservas de misiles de Irán, que se habían agotado por sus ataques directos a Israel durante la guerra con Hamás en la Franja de Gaza.

Datos de seguimiento de barcos analizados por The Associated Press situaron a uno de los buques que se cree que transportaba el químico en las cercanías en marzo, como dijo Ambrey.

"El incendio fue supuestamente el resultado de un manejo inadecuado de un envío de combustible sólido destinado a ser utilizado en misiles balísticos iraníes", dijo Ambrey.

En una primera reacción el domingo, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general Reza Talaeinik, negó que se hubiera importado combustible para misiles a través del puerto.

"Ningún tipo de envío importado o exportado para combustible o aplicación militar estaba (o) está en el sitio del puerto", dijo por teléfono a la televisión estatal. Aseguró que eran infundados los informes extranjeros sobre el combustible para misiles, pero no ofreció ninguna explicación sobre qué material detonó con tal fuerza en el sitio. Talaeinik prometió que las autoridades ofrecerían más información más tarde.

No está claro por qué Irán no habría movido los químicos del puerto, particularmente después de la explosión del puerto de Beirut en 2020. Esa detonación, causada por la ignición de cientos de toneladas de nitrato de amonio altamente explosivo, mató a más de 200 personas e hirió a más de 6.000. Sin embargo, Israel sí atacó sitios de misiles iraníes donde Teherán utiliza mezcladores industriales para crear combustible sólido, lo que podría significar que no tenía lugar para procesar el químico.

Imágenes en redes sociales de la explosión del sábado en Shahid Rajaei mostraron humo de tono rojizo elevándose del fuego justo antes de la detonación. Eso sugiere la participación de un compuesto químico en la explosión, como en la explosión de Beirut.

Mientras tanto, el domingo, el presidente ruso Vladímir Putin envió varios aviones de emergencia a Bandar Abbas para brindar asistencia, informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

