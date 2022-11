El presidente de Israel confirma que dará el domingo a Netanyahu el mandato para formar el nuevo Gobierno

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha confirmado que entregará el domingo al ex primer ministro Benjamin Netanyahu el mandato para formar el nuevo Gobierno, una vez finalizado el proceso de consultas tras las elecciones legislativas anticipadas celebradas el 1 de noviembre.

Herzog ya adelantó antes del inicio de las consultas que esperaba poder entregar el mandato durante la jornada del domingo, con el líder del Likud como gran favorito después de que su bloque se hiciera con la mayoría de los escaños en la Knesset.

Así, un total de 64 parlamentarios han recomendado a 'Bibi' al cargo de primer ministro, por los 28 que han mostrado su respaldo al líder de Yesh Atid y actual primer ministro, Yair Lapid, según ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

De esta forma, Netanyahu ha recibido el apoyo del Likud, Shas, Judaísmo Unido de la Torá, Sionismo Religioso, Otzma Yehudiy y Noam, lo que le permitirá formar una coalición de partidos de derecha, ultraderecha y ultraortodoxos.

Lapid ha contado únicamente con el apoyo de su partido y del Partido Laborista, mientras que el Partido Nacional Unido, Yisrael Beitenu, y los árabes de Raam y Hadash-Taal han evitado recomendar a ninguno de los parlamentarios que integrarán la próxima Knesset.

Desde el momento en el que el presidente dé a Netanyahu el mandato para formar Gobierno tendrá 28 días para ensamblar el nuevo Ejecutivo. Si no lo logra, podría darle una prórroga de catorce días, tras lo que tendría que decidir si deja la tarea en sus manos, se la encarga a otro o se convocan nuevas elecciones.

El proceso de consultas ha estado marcado por unas declaraciones de Herzog captadas por un micrófono abierto en las que afirmó que "todo el mundo está ansioso" por la posibilidad de que el líder del ultraderechista Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, se haga con una cartera en el Ejecutivo.

El presidente israelí trasladó el jueves estas preocupaciones al propio Ben Gvir, al que le comunicó que tiene "una cierta imagen que preocupa en muchos lugares sobre el tratamiento a los árabes en el Estado y en la región". "Los líderes mundiales hacen preguntas", destacó.

"Se me pregunta en el mundo musulmán sobre el Monte del Templo. Este asunto es sensible", manifestó Herzog, refiriéndose a la Explanada de las Mezquitas por el nombre por el que conocen los judíos el lugar, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En respuesta, Ben Gvir dijo que "no trata a los árabes como un monolito", si bien incidió en que "debe haber orden". "No decimos que el Monte del Templo no sea sagrado par otros, pero tenemos que recordar que es nuestro corazón y nuestra historia. Estamos en contra del racismo y no se puede decir a un judío que no puede ir por ser judío. Estoy por la igualdad de derechos", zanjó.

Ben Gvir ha sido acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos. El parlamentario ha realizado numerosas visitas a la Explanada de las Mezquitas y apoya que los judíos puedan rezar en el lugar, algo prohibido en estos momentos.

En caso de ser nombrado ministro de Seguridad Pública, Ben Gvir estaría al frente de las operaciones de seguridad en la Explanada de las Mezquitas, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén y epicentro de las tensiones de los últimos meses entre israelíes y palestinos, que protestan contra violaciones del 'statu quo' en el lugar.

